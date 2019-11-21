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最新的全球营商环境排名中，我国营商环境排名第三十一位，较去年提升15位，较前年提升41位。作为世界银行测评的两个中国样本城市之一，上海的权重占比为55%。

上海对标世行考评标准，为优化营商环境做出一系列努力，不仅增强了企业获得感，也提升了企业投资信心。

11月20日，上海自贸区临港新片区发布人才48条。依据这一新政，外国人到临港就业创业将更加便利。临港新片区一个月内两次出台人才政策，对标世界先进自贸区，按照国际化思路，人才的进出日益向自由流动转变。

不仅仅是人才的自由进出。上线新建筑项目审批平台、优化肉类产品进口查验流程、构建三位一体税务咨询新模式……上海对标世界银行考评标准，为优化营商环境做出的一系列努力，不仅增强了实体企业获得感，也提升了企业投资信心。

世界银行近日发布的《全球营商环境报告2020》显示，在全球190个经济体中，我国营商环境排名第三十一位，较去年提升15位，较前年提升41位。世行评测的营商环境，比较的是各国做生意的难易程度。而北京和上海是世行测评的样本城市。其中，上海的权重占比为55%。换言之，上海营商环境如何，一定程度上代表着中国营商环境的好坏。在这个过程中，上海营商环境的改善，大大提升了企业的获得感。

记者深入上海的政府机关以及企业，深刻感受了这一系列改革带来的效应。

建筑许可指标上升88位，位列全球第三十三位

办理建筑许可指标，是衡量营商环境好坏的重要指标。今年中国这一指标提升幅度最大，上升88位，已提升至全球第三十三位。

位于松江的巨人科技园区1号生产中心用房需要扩建，项目不大，建筑面积只有1095平方米。启动这一项目时，项目负责人担心项目审批过程太长。园区二期建设时，其审批验收前前后后就花了两年多，而且要频繁跑窗口递材料、盖章等等。

幸运的是，1号楼项目建设初期办理施工许可时，上海对标世行指标的改革开始了，并开通了新的建筑项目审批平台。当得知小型项目走新平台可以在15天内就获得施工许可审批时，项目负责人毫不犹豫地选择了走新平台报审。果然，短短几天，审批就通过了。

线上一网通办，线下一个窗口服务，是松江建筑许可改革的重要抓手。依托“一网通办”，接受办事企业在施工许可、竣工验收等阶段的审批审查事项一站式线上申请，申请材料受理后流转到各部门进行审批审查，批准后，行政服务中心一次发证。企业可以24小时在线进行申报，各部门通过系统共享对接，真正实现了“一次申报、一口受理、一网通办、一次发证”。

自2018年优化营商环境改革开展以来，松江区对标世行方法论，在建筑许可指标改革样本数量和质量方面始终保持全市首位。一系列的改革，让跨国公司和企业纷至沓来。松江先后吸引了清华启迪、海尔智谷、恒大新能源等8个百亿级项目以及127个先进制造业项目落地。

跨境贸易指标上升9位，位列全球第五十六位

跨境贸易指标，也是世行测评的指标之一。中国跨境贸易指标上升9位，位列全球第五十六位。优化海关行政管理和公布收费标准等措施，简化进出口程序，正是测评内容。

2019年年初，肉类产品进口商、行业协会普遍反映进口肉类口岸通关时间和成本有所增加。上海海关组织相关部门调研发现，影响通关时长的主要因素为集装箱100%开箱查验、集装箱内货物100%卸货查验和实验室检测布控比例过高。

自2018年12月起，上海海关已对进口肉类产品实施超过4个月的全链条加严监管，未发现进口肉类产品安全监管存在系统性、区域性安全问题。2019年第一季度开展的近15万进口肉类检测项目中，未发现1例检测不合格，进口肉类产品安全风险整体可控。

结合历史监管数据，上海海关提出优化方案：分类设定肉类产品查验比例；实施进口肉类境外生产企业查验掏箱分级分类管理；引入风险布控理念，实施精准布控；发挥信息化系统优势，提高查验风险识别能力；分类设定实验室抽批比例。

今年6月集装箱全卸比例大幅下降，实验室检测比例也得到合理调整。该优化措施使上海口岸进口肉类通关效率大幅提升，口岸营商环境得到进一步优化。

纳税指标上升9位，位列全球第105位

对小企业实行企业所得税优惠政策，降低某些行业的增值税税率，加强电子化纳税申报和缴纳系统，成为世行考评并提升中国纳税指标的重要内容。

2018年，随着上海优化税收营商环境便利化措施不断推广应用，上海方登化工有限公司很有获得感。公司财务人员王雪通过关注“上海税务”微信公众号，便可轻松进入智能咨询系统，智能机器人“税精灵”能提供7×24小时不间断服务，轻松获取最新政策流程，纳税准备时间节省不少。

方登化工是增值税一般纳税人，2018年办税人员发现上海税务推出了增值税申报一表集成新功能，将发票上的开票项目自动匹配并填列到对应的申报表中，极大节省了填报人员人工抓取信息、填写信息的时间。还有简化多缴退税办理，促进全程无纸化提升缴款效率，也帮助企业节省了不少缴费时间。

尽管纳税指标测评仅列105位，但是已上升了9位，表明中国的纳税正不断进步。

“好的营商环境就是生产力。经过两轮营商环境对标改革，优化制度性和体制性等一些软环境，让市场主体不断地主动增加投入，带动就业，这比政府直接干更稳定、更有效。”上海市委常委、常务副市长陈寅说。

营商环境的改善，提升了企业投资的信心，也让外商更加看好上海。今年上海全市日均新设企业1429户，增长7.4%，截至三季度已经提前完成了全年新增就业岗位目标。1—10月，上海新设外资企业项目、合同利用外资、实到外资这三个方面都实现了同步增长，分别增长了34.3%、15.5%和11.9%。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)