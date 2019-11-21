首届世界5G大会组委会相关负责人：培育应用场景 加速产业融合

经国务院批准，由北京市人民政府、国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部共同主办的首届世界5G大会11月20日至23日在北京经济技术开发区举行。作为本次大会东道主，北京在5G网络部署以及在健康医疗、智慧城市等领域的场景应用全国领先。大会组委会秘书长，北京市经信局党组书记、局长王刚表示，下一步将以更多应用场景培育5G产业新业态，从而推动5G技术的进步和产品应用，助力北京5G产业新未来。

记者：5G基站，北京的建设进展如何？

王刚：目前，北京市正努力抢抓5G发展契机，年初计划全年建设1万个5G基站的目标已于9月底提前超额完成，三大运营商共计建成1.1万个5G基站，预计今年年底可建设完成1.4万个5G基站，力争实现五环内连续覆盖。

根据《北京市5G产业发展行动方案（2019—2022年）》中提出的规划，北京将在核心器件及产业新业态方面加大关注及扶持力度。

目前，在核心技术突破上，支持红山未来信息研究院开展研发产业化工作；在产业链安全可控上，支持中电科十三所建设国联万众6英寸5G系列芯片生产平台；在自主可控技术应用上，支持新岸线公司在轨道交通、车联网等方面的应用，中关村环保园13个EUHT基站已部署，正在与北汽、星云互联等公司合作进行智能网联汽车系统联调；在产业系统生态上，筹建北京鲲鹏联合创新中心，建设开放共赢的产业生态。

记者：5G应用，北京主要瞄准哪些领域？

王刚：目前北京推进5G应用，主要瞄准智能交通、智慧医疗、工业互联网、智慧城市、超高清视频等五大场景的应用。

在智能交通方面，国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区完成一期建设，中关村环保园智能网联示范区、首钢园智能网联汽车示范区建设正在持续推进中。2019世界智能网联汽车大会期间开展了5G+自动驾驶试乘示范。北京市车联网运营公司组建方案已基本完成。

在智慧医疗方面，北京医疗机器人创新中心在积水潭医院建立了临床数据管理平台和数据网，天玑骨科手术机器人完成5次11例5G+机器人远程手术，已实现同时为3位患者进行远程手术。北京协和医院成立眼科远程会诊中心，运用5G+AI等技术为偏远山区群众进行眼科疾病筛查和疑难病例诊断，并完成全球首例5G远程眼底靶向导航激光手术。

在工业互联网方面，推动北京市电力公司“工业互联网企业5G网络化改造及推广服务平台”、江河集团“5G与工业互联网在建材行业的示范应用”等项目建设，加强传统制造业5G+智能化改造。

在智慧城市方面，已接入41个部门、310个系统。阿里集团牵头建设了通州大脑，用人工智能技术赋能生态环境治理。建设全国首个5G+AIOT智慧社区。

在超高清视频方面，相继开展世园会、《天路》歌舞剧、篮球世界杯、国庆庆祝活动、中网赛事等示范应用。

记者：推广应用，下一步有哪些计划？

王刚：落实跨部门协作机制。一是充分调动垂直行业主管部门和企业的积极性，加强通信领域与行业领域的合作力度。二是广泛开展传统通信行业和垂直行业间的跨行业协同创新。

制定5G基础设施建设规划。按照北京城市总体规划要求，实现5G基础设施建设与其他基础设施规划的有效衔接，确保5G基础设施融合建设、资源共享。

编制场景应用工作方案。首先是研究制定5G示范应用支持措施，突破5G远程医疗、自动驾驶、智慧城市等应用领域现有体制机制和政策障碍。其次，结合现有条件，推进5G与智能制造、工业互联网、大数据、体育娱乐等领域深度融合。三是制定量化的5G应用示范目标，开展5G+超高清视频、5G+AR/VR数字文创、5G+智慧医疗等重点应用示范工程。

在政策层面，要出台支持5G产业发展的政策措施，细化资金扶持、人才培养等政策内容，形成完善的5G产业政策体系。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 10 版）

(责编：庄红韬、杨曦)