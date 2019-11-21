关注工业绿色转型：瓷都潮州 不见废瓷

开栏的话

党的十九届四中全会指出，实行最严格的生态环境保护制度。其中，绿色生产是重要一环，“推进市场导向的绿色技术创新，更加自觉地推动绿色循环低碳发展”。

工业的绿色转型对于生态环境保护和经济高质量发展都至关重要。本版即日起推出“美丽中国·关注工业绿色转型”系列报道，聚焦广东潮州的陶瓷业、贵州铜仁的磷化工业如何通过技术创新，实现绿色转身。

潮州的废瓷堆不见了。

在有“瓷都”之称的广东潮州，工厂门前却几乎见不到废瓷堆。要知道，早几年，在潮州，烧坏后丢弃的废瓷堆得哪都有。废瓷去哪儿了？砌墙的水泥砖，或者新陶瓷的一部分——经过再加工，废瓷变身，有了新生。

近年来，潮州由政府出面，建消纳场，引入社会运营，解决了废瓷回收处理的问题；同时用好市场机制，鼓励大企业上设备、搞技改，循环综合利用又有了突破，目前陶瓷废物回收处置能力已能满足全市需要。一块小小的废瓷片，背后是一个行业的大转身。

建消纳场，废瓷有地方去了

“以前鬼鬼祟祟、提心吊胆；现在收到废瓷就拉到消纳场，再也不用担心被抓。”提到自己的工作，潮州的运输者陈吉成这么说。

潮州市生态环境局副局长陈锐洪介绍，“全潮州有大大小小1万多家陶瓷厂，绝大多数是小企业。废瓷不值钱，以前往往随意一堆，每隔一段时间，叫个体司机拉走处理掉，至于拉到哪里，就不管了。”

“拉到哪儿去？没地方去！不就是趁没人注意，偷倒啰。”陈吉成双手一摊，无奈地说。因为偷倒废瓷，陈吉成2015年还被抓到过，扣车罚款。

因为生产过程中有5%—10%的废品率，潮州大街小巷、田间地头堆起一座座“瓷山土山”，成为威胁生态环境的突出问题，曾被列入中央生态环保督察整改清单。

痛定思痛，2017年，潮州一手抓堵，广泛动员镇、村力量，严厉打击乱放乱倒活动；一手抓疏，让陶瓷废料有处去。

“一开始价值低，市场机制难起作用，只能由政府兜底。”陈锐洪介绍，截至2017年底，全市已建成废瓷消纳场5个、资源化回收处理中心4个，2018年处理废瓷6.7万吨。

潮州潮安区古巷镇废瓷消纳场藏在一座无人居住的山脚下。只见一台大型的碎石机械高速运转，机器轰鸣，破碎的瓷器从这边进去，经过一番粗碎后，随传送带出来时，已成为薯片大小的均匀碎片，堆成一座七八米高的小山。

古巷镇上世纪90年代开始做卫浴陶瓷，年产生废瓷7000吨左右。“目前这个消纳场每月处理600多吨，基本覆盖了全镇企业。”古巷镇副镇长曾汉彬说。

消纳场由政府出地出钱，建好后引入社会力量运营。古巷镇这个消纳场，是由“85后”小伙陈锡楷和几个朋友经营的潮绿再生资源有限公司承包的。陈锡楷是古巷本地人，家中就是做陶瓷的，从景德镇陶瓷学院毕业后，他回到家乡子承父业。听到镇里建废瓷消纳场的消息，他就动了心。“父母也很支持，说这是积德的事情。”他说。

陈锡楷说，“我们找车找司机，按月去各家企业拉废瓷，按生产规模收取一定的费用；收回来的废瓷加工后，主要卖去做道路的垫层或建筑材料。除去运费成本、电费和设备维修等，基本能保本。”

循环利用，废瓷有人要了

给废瓷找到出路后，恒洁卫浴总经办主任陈树雄省心很多：“废瓷全部被包下，送过去后还能拿到每吨100元左右，补贴运输费。”

吃下恒洁废瓷的，是业内同行四通陶瓷绿环陶瓷资源综合利用有限公司。“我们只要经过高温烧结的废瓷，混合进原料瓷泥后，能增加陶瓷品的硬度、强度；高温烧过的废瓷杂质少，再烧过程中能降低一定的温度，从而节省能源；而且烧出来的新瓷白度也比较好，光洁好看。”四通陶瓷集团办公室主任伍武说。

目前陶瓷原料紧张，因此开发新的原料来源，是保持行业持续发展的关键之一。

“一般来说，陶瓷生产加入废料只占总原料的3%—5%。”潮州市生态环境局负责人介绍。

“针对废瓷的特点，引入高塑性黏土，提高可塑性；引入抑制铁杂质显色等技术措施，有效解决了废瓷带来的不利影响。”伍武说，经反复调试，研制成功出的卫生陶瓷瓷泥的废瓷利用率为30%，每年利用废陶瓷达2.8万吨。

此外，更多运送到消纳场的中低质陶瓷废料，也通过综合利用初步解决了废瓷“无人要”的问题。

富丽天奥石建筑装修材料有限公司是一家用陶瓷废物做建筑材料的公司，生产的环保透水砖和建筑空心砖，一年能消耗废瓷2万多吨。

废瓷也在一定比例上替代了砂石原料。“随着天然原料价格不断攀升，循环利用技术又不断创新，可以想见，未来废瓷的回收利用价值会越来越高。”富丽天奥石有关负责人黄国琳笑言，“以前是花钱请人拉走，未来可能就要让别人花钱来买。”

源头减量，废瓷“少产生”

在原料、工艺、燃料、设备等各环节，潮州都在深挖潜力，提高陶瓷产业成品率，谋求废料“少产生”。潮州市工信局工作人员沈锋透露，潮州全市陶瓷废料产生量从最高峰时的每年20万吨降到现在的6万多吨，全部得到有效回收处理。

下一步，如何提高陶瓷废料的综合利用附加值，潮州仍有不少难题待解。记者发现，目前，大部分陶瓷废物只能做砖等低附加值产品，而使用废陶瓷回收的瓷泥来制作卫浴产品，比起全部使用天然瓷泥来说，单算经济账并没有成本优势。一些企业提出，对于废瓷回收利用这类循环经济，还需要政府在相关补贴、税收等方面加大扶持力度。

潮州目前仅有湘桥等个别区，每年给极少数再生资源企业划拨5万—10万元不等的运转费用，相比企业投入的成本只是九牛一毛。

而更多呼吁则围绕着税费。相关企业负责人说，“目前享受国家税费减免目录上规定的是陶粒，我们也去税务局争取过，得到的答复是陶瓷废渣和陶粒‘搭不上边’，享受不到税费优惠。”更有企业负责人坦言，由于税收发票上缺乏相应的品类栏目，在回收废瓷的过程中，常常花了钱，却收不到对方的增值税发票，也就无法抵扣成本，“种种政策制度的细节，还需要有关部门不断完善”。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 14 版）

(责编：庄红韬、杨曦)