第四次全国经济普查结果出炉 中国晒出经济家底

李 栋制图（新华社发）

本报北京11月20日电 （记者孔德晨）第四次全国经济普查结果今天发布，中国完成了一次对国民经济的高质量“体检”。普查结果显示，2018年末，中国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个，比2013年末增加1093.2万个，增长100.7%。经济普查一系列数据印证了中国经济结构优化升级、协调发展取得的新进展。

国务院第四次全国经济普查领导小组办公室副主任、国家统计局副局长鲜祖德在同日举行的国务院新闻办发布会上介绍，第四次全国经济普查主要目的是全面调查中国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，为宏观调控及国家治理提供科学准确的统计数据支持。普查对象是在中国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查标准时点为2018年12月31日。

普查报告显示，2018年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个，产业活动单位2455.0万个，个体经营户6295.9万个。2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38323.6万人，比2013年末增加2721.3万人，增长7.6%。其中，第二产业的从业人员为17255.8万人，减少2005.0万人，下降10.4%；第三产业的从业人员为21067.7万人，增加4726.2万人，增长28.9%。

从资产看，2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位资产914.2万亿元。从负债看，全国第二产业和第三产业法人单位负债624.0万亿元。从营业收入看，2018年，全国第二产业和第三产业企业法人单位营业收入294.6万亿元，其中，第二产业营业收入占48.8%，第三产业营业收入占51.2%。鲜祖德指出，从单位数量、从业人员、资产、营业收入等多方面看，第三产业占比均有很大优势，作为国民经济第一大产业实至名归。

值得注意的是，此次普查对新产业、新业态、新模式进行了摸底统计。普查数据显示，2018年末，全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位有66214个，占全部规模以上工业企业法人单位的17.7%，比2013年增长了37.9%；全国共有规模以上高技术制造业企业法人单位33573个，比2013年末增长24.8%；规模以上工业企业法人研发经费支出比2013年增长55.7%，申请专利数量增长70.7%。

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