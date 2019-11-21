铁路“双11”运输收官：发送货物超3万吨 同比增38.6%

人民网北京11月21日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，11月11日至20日“双11”电商黄金周运输期间，铁路部门共发送货物30129.6吨，同比增长38.6%，货物发送量创历史新高。
铁路部门充分利用高铁安全快捷和成网运行优势，投入多种运力资源，推出多项运输新服务，积极助力“双11”电商黄金周运输。国铁集团组织各铁路局集团公司和中铁快运公司，以“双11”电商物流的旺盛需求为导向，日均安排高铁载客动车组800列，同比增加100列；日均安排动车组预留车厢181列，同比增加47列；在哈尔滨～昆明、北京～乌鲁木齐等长大线路旅客列车上加挂行李车；安排特快电商货物班列6列，同比增加2列。
“双11”电商黄金周运输开启以来，铁路“当日达即送”产品打造“高铁+专送”物流新模式，为生鲜水果、紧急文件等提供了“即收、即运、即送”服务；首次投用具有自主知识产权的新型冷链箱，“定温达”“定时达”“冷鲜达”产品获得客户赞誉及认可；推出扶贫助农专项服务，为江苏大闸蟹、云南鲜花、湖北柑橘等特色农产品开启了物流运输快车道。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】