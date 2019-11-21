铁路“双11”运输收官：发送货物超3万吨 同比增38.6%

人民网北京11月21日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，11月11日至20日“双11”电商黄金周运输期间，铁路部门共发送货物30129.6吨，同比增长38.6%，货物发送量创历史新高。

铁路部门充分利用高铁安全快捷和成网运行优势，投入多种运力资源，推出多项运输新服务，积极助力“双11”电商黄金周运输。国铁集团组织各铁路局集团公司和中铁快运公司，以“双11”电商物流的旺盛需求为导向，日均安排高铁载客动车组800列，同比增加100列；日均安排动车组预留车厢181列，同比增加47列；在哈尔滨～昆明、北京～乌鲁木齐等长大线路旅客列车上加挂行李车；安排特快电商货物班列6列，同比增加2列。

“双11”电商黄金周运输开启以来，铁路“当日达即送”产品打造“高铁+专送”物流新模式，为生鲜水果、紧急文件等提供了“即收、即运、即送”服务；首次投用具有自主知识产权的新型冷链箱，“定温达”“定时达”“冷鲜达”产品获得客户赞誉及认可；推出扶贫助农专项服务，为江苏大闸蟹、云南鲜花、湖北柑橘等特色农产品开启了物流运输快车道。

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