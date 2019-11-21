王新哲：推动更高水平对外开放 促进全球制造业繁荣发展

人民网北京11月21日电 （记者车柯蒙）11月21日，第十二届国际跨国公司领袖圆桌会议在北京召开。王新哲在会议上指出，世界经济体系已经成为一个不可分割的整体。坚持以开放求发展、深化交流合作，推动全球产业链、价值链深度融合，共同培育市场需求，是各国经济发展的必然选择。改革开放40多年来，中国制造业始终秉承开放发展的理念，紧抓经济全球化带来的机遇，成为对外开放的重要窗口、合作共赢的重要领域。跨国公司是中国制造业开放发展的重要参与者、见证者、受益者。

王新哲强调，中国制造业因开放而兴，未来推动高质量发展仍然要坚持更高水平的对外开放。工业和信息化部将继续推进制造业更高水平对外开放，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。一是进一步放宽市场准入，依法保证外资企业享受到同等权益。二是完善制造业对外开放的制度建设，切实加强知识产权保护，推动标准化工作与国际接轨。三是提升对外资企业的服务水平，帮助企业解决在项目实施、准入管理等方面遇到的实际困难和问题。四是支持外资企业参与中国产业升级与变革的进程，鼓励外资投向量子信息、5G装备、机器人等先进制造业领域。

王新哲就进一步扩大制造业对外开放、实现互利共赢提出四点倡议：一是遵循共商、共建、共享的原则，创新合作形式，丰富合作内容，拓展合作成效，共同做大全球制造业市场。二是加强创新合作，保护知识产权，提高创新成果转化能力和共享水平，共同推进第四次工业革命进程。三是推动5G、人工智能、工业互联网、车联网等新一代信息技术与制造业融合发展，共同促进全球制造业加速向数字化、网络化、智能化方向转型升级，共享数字经济发展红利。四是谋求包容互惠，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，求同存异、共谋发展，让新一轮科技革命和产业变革的成果惠及更多国家和民众。

据悉，会议由由中国国际跨国公司促进会和联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、联合国环境规划署、联合国工业发展组织、联合国全球契约组织、联合国和平大学等联合主办，以“开放的中国与世界”为主题，联合国相关机构和我国政府相关部门负责同志、跨国公司领袖、国内知名企业代表、专家学者等500余人参加会议。部规划司、国际合作司有关负责同志参加。

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