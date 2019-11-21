第四次全国经济普查结果公布 比规模之变更可喜的是结构之变

央视网消息：国家统计局昨天（20日）公布了第四次全国经济普查结果。《全国经济普查条例》规定，经济普查每5年进行一次，分别在逢3和8的年份实施，这一次的经济普查是在2018年进行的，是第四次。这次普查主要对我国第二产业和第三产业的发展规模、布局、效益等多方面指标进行汇总，从而摸清二三产业的家底。

第四次全国经济普查数据背后体现出了我国经济社会发展的哪些新的变化？其中透露出来的信息又该如何解读？

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