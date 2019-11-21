人民网北京11月21日电 （记者 宦翔 王远 车斌 李应齐 韩鑫）创新，是引领发展的第一动力。

如今，人类创造物质财富的能力空前强大，也面临共同的挑战。机遇与困难并存，怎么看？怎么办？

21日至22日，2019年创新经济论坛在京举行。来自全球600余位政府官员、企业高管、科技创新者和专家学者等共聚一堂，碰撞思想，分享观点。与会人士纷纷从“中国经验”、“中国方案”中寻找启迪，凝聚共识。

全球投资人看好中国投资前景

“中国毫无疑问是一个非常值得投资的国家。”作为中国的“常客”，穆巴达拉公司首席执行官哈勒墩·穆巴达拉对中国投资环境变化感受深切，过去每两年来一次中国，现在可能每六周就来一次，在中国投资已成为企业的一个长期重要战略。

高涨的热情得益于投资环境的改善。在穆巴达拉看来，过去5到10年里，中国的营商环境改善一个突出表现，就是企业家数量越来越多。“中国的技术创新正在加速赶超，在交通基建、生命科学等领域进步显著。中国高涨的创新精神和拼劲十足的创业企业让中国市场更具竞争力。相信未来将会在世界上看到更多中国企业。”

数据佐证，中国经济稳步前行。据国家统计局局长宁吉喆介绍，目前中国的第二产业和第三产业的产值已超过GDP的90%，人均GDP已接近9800美元，市场主体超过1亿户，成为世界上最大的市场主体，这些都形成了中国巨大的市场基础。

在宁吉喆看来，中国经济的潜力还在于充满了市场竞争，国有企业、民营企业和外商投资企业在相互竞争中成长壮大。此外，强大的消费能力也是中国市场的独特之处。随着中国居民收入的提高、消费结构的转变，必将带动企业产品结构和产业结构的变化，这是今后中国转型升级的关键。

“放眼全球，中国对世界经济的贡献无疑是最大的。”渣打银行首席行政总裁比尔·温特斯表示，中国经济增速稳定，全球经济增长前景将更加光明。

“探讨全球经济社会进步的新动力”

与会人士纷纷认为，面对世界经济的不确定性和风险剧增，创新是各国携手应对挑战、探讨全球经济社会进步的新动力。

“人工智能、量子计算、区块链等数字技术正快速发展。未来，创新将在更深层次改变世界。” 中国国际经济交流中心理事长曾培炎指出，封闭的创新是没有生命力的，科技脱钩和人为设限背离创新初衷。各国应加强知识产权保护，营造有利于创新的环境。

美国前财政部长保尔森指出，全球经济面临挑战，传统模式不再有效。创新带来机遇的时代，需要政府和企业携手前进，抓住全球经济发展的势头。“第四次工业革命将改变世界的商业和经济。我们需要兼容性，弥合技术鸿沟，让各个国家在开放竞争中共存”。

“信心和创新是应对全球经济面临衰退风险的关键。” 瑞士信贷集团首席执行官提德简·提阿姆认为，从促进可持续发展和改善人类福祉的角度出发，国际投资的选择有很多，比如应对气候变化、防止技术鸿沟、帮助发展中国家发展等。

“‘一带一路’倡议表明中国坚定支持经济全球化，是有利于世界贸易的创举。从全球产业链视角看，它拉近中国与欧洲的距离，贸易更加便利化自由化。”Tradeshift联合创始人兼亚太区高级副总裁米克尔·布朗在接受记者采访时说：“我们清楚地看到，中国以开放姿态邀请外国企业融入中国经济发展的决心。我们是一家以数字化方式连接商业的交易平台企业，中国近年来在金融领域采取的开放举措使我们有机会进入中国市场，提供创新服务，分享发展机遇。”

米克尔·布朗说，中国在很多技术创新领域取得的成果都超过了很多国家，中国的消费市场也在不断升级，这些都是现象级的发展成就。因此我们作为一家技术创新公司，选择落户中国。现在不再只是外国公司将技术创新引入中国，我们也向中国学习，把在这里学到的商业实践带向世界，在交流互学中实现均衡发展。

“中国已经形成一个强有力的创新生态系统。”作为全球知名投资机构负责人，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏观察到中国的大学生在毕业后更多选择创业，“这种心态背后，正是中国政府支持中小企业发展的努力。在政策鼓励下，创业企业正在大量崛起，全球人才和跨国公司正在涌向中国，中国经济更有发展前景。”

“携手前行是最重要的事”

经济全球化是时代发展的大趋势。目前，一些国家民粹主义和保护主义抬头，经济全球化在一些地方陷入困境。与此同时，气候变化、全球经济增长动能不足、发展不平衡不充分等问题困扰着世界各地。与会代表纷纷表示，坚持多边主义，增进全球合作才是正确的出路。

“贸易保护主义没有赢家，”赞比亚经济学家丹比萨?莫约表示，保护主义只会造成商品价格上涨、劳动效率降低。“我们正面临前所未有的挑战，全球经济动能不足、更加脆弱，更加需要我们通力合作。”她指出，科技创新是提到劳动生产率、促进经济增长的一大动能，与此同时，需要充分调动人力资源和投资动能。

“零和游戏是危险的”，保尔森表示，开放可以促使竞争，竞争才能带来经济的繁荣，筑起篱笆会影响全球经济发展。

亚洲基础设施投资银行行长金立群表示，各国应该超越贸易争端，更关注全球发展大局，包括气候变化以及发展不平衡等问题，“应该平衡不同国家的利益，让更多国家参与到全球经济当中，让更多民众受益”。

“在气候变化领域，中国始终坚持多边主义。”中国气候变化事务特别代表解振华表示，中国在环境保护领域做了许多工作，提前两年完成了2020年碳排放下降的目标，在全球合作领域，中国为实行巴黎协定的达成做出了基础性、重要性的贡献。

“全球保护环境、爱护环境的意愿大大提高，公众特别是年轻人对可持续发展更加关注”，比尔·盖茨认为，通过科技创新和全球合作，我们可以在气候变化方面做得更多。

美国达特矛斯学院塔克商学院院长马修·斯劳特认为，历史学术研究都证明，一个国家实行开放的对外贸易政策，让各种要素充分涌流，对推动本国经济增长，与贸易伙伴实现共同繁荣大有裨益，也为世界经济注入更多活力。各国应该彼此搭建桥梁，而不是“筑墙”。

尼日利亚丹格特集团企业公关负责人安东尼·奇吉纳表示，开放带来共赢。通过参与全球化，发展中国家实现包容性增长，这有助于世界共同繁荣，我们应当积极支持。非洲国家非常期待与中国的合作。近年来，中国开放的大门越开越大，也给越来越多的非洲企业带来了新机遇。

阿联酋阿布扎比国际金融中心金融服务监管局首席执行官邓伟政认为，开放是世界经济持续健康稳定发展的基石。共建“一带一路”倡议，正是各国加强开放合作的一个重要契机和平台。我们愿继续秉承开放的理念，积极参与共建“一带一路”，为建立开放合作的世界经济作出贡献。

“我们居住在同一个地球，面临共同的挑战，携手前行是最重要的事。”伊诺多经济公司首席经济学家戴安娜·乔伊利瓦表示，我们应该增进对彼此的认识，尊重差异和不同，并努力寻找合作的共同点。（完）

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