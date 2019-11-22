奋斗的中国会更加美好（思想纵横）

前些天，时光博物馆在全国巡展。人们走进时光屋，驻足自行车、手表、缝纫机、收音机“三转一响”等老物件前追忆光阴的故事，感慨时代变迁，感受发展变化。这不只是怀旧，更有对奋斗成果的自豪、对奋斗前景的自信。

英国《经济学家》周刊曾指出一个事实：中国用10年使人均实际收入增加一倍，而英国用了58年、美国用了47年、日本用了34年。一位上世纪90年代在驻华使馆工作的国际友人这样谈再来中国的感受，“以往熟悉的老地方，逐渐建起四通八达的铁路，高楼大厦拔地而起。中国快速的发展变化常常带给我惊喜，我从中更多感受到‘非凡的中国速度’。”这种发展变化的“推背感”，正是中国速度给人最直观的感受。

今日中国，每1分钟就有35217名旅客出行，每24小时就有1.8万多户企业诞生，高铁半日千里往返，快递半小时到货。不仅如此，中国还以世界第二大经济体的实力托举起全球最大的社会保障网，创造出每年减贫1300多万人的脱贫奇迹，拥有全球最大的中等收入群体和1亿多个市场主体。持续提升的中国速度，不断刷新着人们生产方式、生活方式，提振着中国人对未来的信心。

当今世界，数以万计的经济学家、政治学家、社会学家以及从事多领域研究的专家学者运用人工智能、大数据等，建构出复杂的数学模型，尝试从人口红利、改革红利、规模优势、市场经济等角度阐释中国速度、解码中国奇迹。最终，大部分研究都指向一个关键词——奋斗。告别“票证时代”、走过“温饱阶段”、迎来“全面小康”的中国人早已明白，美好生活从不在温室里，也不在真空中，有沟有坎、有风有雨才是生活本身，更懂得不懈奋斗才能在掌握命运中改变命运，在把握机遇中创造机遇。

有沟有坎需爬坡过坎，有风有雨要风雨兼程。无论晨光熹微还是华灯初上，快递小哥、环卫工人等都在辛勤工作，创造美好生活。习近平同志在2018年春节团拜会上的重要讲话中22次提到“奋斗”，在十三届全国人大一次会议上的重要讲话中10次强调“奋斗”。奋斗，已成为新时代中国人最鲜明的精气神。

涓涓细流汇成江海，大河奔腾成其浩荡。中国速度，是近14亿中国人长途跋涉一步接一步跑出来的；中国奇迹，是中国人依靠勤劳和智慧不懈拼搏出来的。正是无数追梦者以“小我”的无声付出、风雨兼程，得来中国这个“大我”的长治久安、繁荣兴盛。在中国，无数“小我”的奋斗推动着“大我”的跨越式发展，而“大我”的发展又进一步孵化着无数“小我”的梦想。解码中国奇迹，解读中国人何以自信而乐观，这是一个不可或缺的“密钥”。

当代中国，奋斗者的幸运在于享有权利公平、机会公平、规则公平，可以凭借个人努力改变自身命运、实现人生价值、赢得社会尊重。中国的发展，为每个奋斗者提供了实现梦想、彰显价值的广阔舞台。在紧张忙碌的城市，在蓄势振兴的乡村，在热火朝天的车间工地，在挥洒汗水的田间地头……无数梦想在中国梦的奋斗中变为现实，越来越多的奋斗者凭借自身拼搏，住进美观舒适的高层公寓、配套优质的花园小区，得到实实在在的获得感。深圳为拓荒者立起的“孺子牛”雕塑、海南镌刻着“闯海魂”的褐色纪念石、上海中心大厦为4000多名建设者竖立的荣誉之墙，无不刻录着奋斗者为时代、为国家付出的心血、作出的贡献，也标注出时代进步、国家发展给每一位奋斗者成就梦想、实现价值提供的机遇和舞台。

中国人相信，有梦想，有机会，有奋斗，一切美好的东西都能创造出来，奋斗中的中国会越来越好；中国将更加积极主动地参与全球治理，发挥负责任大国作用，为世界繁荣稳定贡献中国智慧、中国力量，中国的奋斗会让世界越来越好。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)