话说新农村：“富脑袋”才能“富口袋”

抓住牛鼻子，下足绣花功，让乡村精神文明建设“实”起来，让农民看得见、摸得着、能受益

一群村里的老大妈，个个都能熟背140字的村规民约，她们是怎么做到的？

最近，吉林省图们市石砚镇河北村制定了新的村规民约。为让村民们入脑入心，村里规定：村民背下村规民约，并身体力行，就奖励积分，攒够50分就能到超市换一桶色拉油。没过几天，村委会来了9个老大妈，每人都把10句村规民约全背了下来。村里的变化也很明显：以前有村民把自家垃圾堆在门口，现在都自觉倒进垃圾桶，村道整洁了，乡村漂亮了。这让村干部们很感慨：一个积分换日用品的“引子”，让村规民约从“墙上”走进了乡亲们的生活！

说起农村精神文明建设，有的基层干部抱怨：这活有劲儿使不上；也有时听到乡亲们议论：整这些顶啥用？可是，乡村振兴不光要让农民富口袋，也要“富脑袋”，人人活出精气神，日子才会更有滋味，更有幸福感、获得感、安全感。

让农民“富脑袋”，把工作做实很关键。在不少农村，农民整体文化水平不高，精神文明建设需要“翻译转化”、更接地气。河北村在制定新的村规民约时，就为群众量身打造，把条条规规编成了顺口溜：“村里事情村民办，公益活动我当先。环境卫生勤打扫，一月一评坚持好。崇尚科学讲正气，远离迷信和陋习……”乡亲们读起来朗朗上口，记起来也容易。

让乡村精神文明“实”起来，还要让农民看得见、摸得着、能受益。不少地方把村民遵守村规民约的情况跟村集体经济分红等权益挂钩，这种实实在在的利益调动，让软约束“硬”起来，让农民有动力自觉移风易俗。时间一长，习惯就成自然了。

农村社会是熟人社会，抓住荣誉激励这个“牛鼻子”，就会管大用。湖南省花垣县十八洞村的思想道德星级评比，就抓到了点上——把星级牌子挂在农民家的大门上，挂上“差牌牌”，在村里没脸面。就是这招，让十八洞村的“老大难”施六金脱胎换骨。因为对村里的公益事业不积极，他家被村民评为二星家庭。这下，施六金坐不住了：这标牌挂在大门上，我还怎么娶得到媳妇？第二天，他就摘下牌子跑到村委会认错。此后，他就变成了村里的脱贫积极分子。

思想转变、文明养成都需要一个过程，精神文明建设是个细活、慢活、功夫活。眼下，很多地方采用多劳多得的分配机制来激发贫困户干劲，效果立竿见影，但不少扶贫干部很快就发现，这招用得多了，个别贫困户出现了“不给甜头就躺倒不干”的问题。这时候如果再简单地“路径依赖”，效果就会打折扣。一位长期工作在扶贫一线的第一书记成功路径是这样的——通过“干有甜头，不干利益受损”的方式反复做工作、下功夫，火候到了，懒汉就躺不住了，就会主动干起来了。

的确，农村精神文明建设不容易，但千难万难，下足绣花功夫落实落细就不难。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 18 版）

(责编：庄红韬、杨曦)