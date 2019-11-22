中国脱贫传奇③：西海固洋芋翻身记

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西吉县洋芋今年喜获丰收。
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权振堂开着洋芋机，翻出一地“红蛋蛋”。
西海固曾经的苦，不仅连着风沙、烈日、黄土，也连着一种食物——洋芋蛋蛋。
“一年四季，就是洋芋陪伴人的生活。”回族女作家马金莲记得，洋芋既是主粮也当蔬菜，记忆中的舌尖体验就是洋芋、洋芋和洋芋，蒸炸拌煎炒煮，妈妈总是变着花样做洋芋，吃久了，早就腻了。
西海固，中国脱贫攻坚战场出了名的硬骨头，被联合国称为“最不适宜人类生存的地区之一”。西吉，又是其中的贫中之贫，作为宁夏第一人口大县，西吉约有50万人，占到固原市人口1/3。
说起过去，马金莲给记者看柜子里厚厚一摞书，这位鲁迅文学奖得主的每本书都写尽西海固的贫瘠和艰难。她出生的西吉小村子，40多户人家，大部分都要到水沟取水。夏天，为了不耽误干农活，天不亮就要去排队等；冬天，水沟结冰，人拄着铁锹趴在冰面上，用瓢一点点舀水出来。几年前，村子已整体搬迁。
洋芋又叫土豆、马铃薯，当地食用传统悠久。红军长征到这儿后，红25军还教会单家集老百姓做粉条，至今人称“红粉”。苦日子里，洋芋填充着饥饿的胃，是“救命蛋蛋”，却也成为西海固贫穷的象征。许多当地中老年人的牙缝都很宽，一看就是长期营养不良。
不过，红耀乡小庄村党支部书记熊志忠讲起洋芋，完全是另一种感觉。
跟记者碰面时，老熊刚从地里回来，手上捏着两个沾着泥土的大洋芋。他打开手机照片让记者瞅，从地里薅出的一串就挂着17个洋芋蛋蛋。
“大丰收，真是大丰收！从来没有过！”老熊咧开嘴乐。老熊自家的400亩洋芋，光雇人收都要一个月，1亩能赚四五千。
这景况不止他一家。
乘上三轮车，我们一路颠簸上山，见到正在忙活的权振堂两口子。他们种了40亩洋芋，今年预计能出产十几万斤，收入有小20万。当地洋芋大多是红皮，洋芋机开过，翻出一地“红蛋蛋”。山下，他家新盖的大瓦房被太阳晃得格外显眼。
以前的“救命蛋蛋”，咋变成生钱宝贝的？
熊志忠答得简单：“用科学种。”2007年秋，一场雨后，他给自家地里覆了地膜。政府免费给农户提供地膜，可大伙都嫌麻烦。老熊急性子，找人开着自家3台四轮车，加满油后把全村6900亩地都覆了膜。西吉严重缺水，用这种方式，小庄村的地里锁住了秋雨。
在这片穷山沟里，老熊2011年、2014年、2017年三次打破宁夏回族自治区马铃薯单产纪录，亩产分别达到5116.4公斤、6162公斤、6246.98公斤，老熊的洋芋虫眼草眼少，去年他被自治区评为“十佳种植能手”。
整个红耀乡，都靠着洋芋脱贫。今年，全乡5万亩洋芋又喜迎丰年。而在西吉县，足足有85万亩洋芋地。
科学种植，可不敢说着玩。从种子开始，西吉的洋芋就不一般。光是宁夏佳立、西吉土豆种业2个脱毒繁育中心，就能做到年繁育原种5000万粒，扶持20多家经营主体建设原种基地1万亩，一级种基地10万亩。当地种薯甚至远销云南、贵州、四川等省。
在西吉县马铃薯产业服务中心，李艳梅抱着一个6.48斤的洋芋蛋蛋合影，满脸是笑——前两天，县里搞了个“洋芋王”大赛，这个洋芋蛋蛋拿了冠军。当地种出来的洋芋，随便抓起一个，都比巴掌大多了，四五斤一个的不计其数。
李艳梅说，过去活得那么苦，为啥种洋芋？说明当地适合。“咱有得天独厚的区位优势和气候资源，跟洋芋对脾气，西吉能成为中国马铃薯之乡不是偶然。”
别小看一粒种子，它孕育着希望；别小看洋芋蛋蛋，它正带着西吉县一起翻身。去年，西海固贫困发生率降到4%。西吉人说，2020年肯定能脱贫，不拖全国后腿。
2016年7月18日，在实地考察精准扶贫情况后，已是第3次来到固原的习近平总书记深情地说，固原的发展脱胎换骨，增强了我们打赢脱贫攻坚战的信心。
这信心，是大伙一块干出来的。
老熊伸出粗粝的大手，跟记者使劲握了握：“额（我）不陪你了，还得去地里，丰收时节不等人，紧赶着把洋芋都挖出来。”
远处的六盘山间，红叶分外鲜艳，这不是西海固深秋唯一的红色。绵延的黄土坡上，还铺了一层红红的洋芋蛋蛋，映衬着老乡们忙碌而欢快的身影。
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