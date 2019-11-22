警惕互联网消费搭售行为

长期以来，各种捆绑搭售乱象屡禁不止，严重损害了消费者的合法权益。目前，服务代售业堪称是捆绑销售的重灾区。据北京市消协日前发布的数据显示，88%的被调查者曾有被捆绑销售的经历，而在对26个电商平台进行的74个消费体验调查样本中，有8个存在涉嫌捆绑搭售问题，全部集中在旅游平台的机票和火车票在线代售业务。

捆绑搭售的问题，根源上在于这些代售平台的盈利模式。以在线代售机票为例，在2014年之前，通过“前返+后返”的代理费用，代售平台每销售一张机票大概能拿到4.5%至5%的手续费。而2014年之后，航空公司开始降低代理费用的支出，这压缩了在线平台代销机票的利润空间。在无法降低成本的前提下，这些平台普遍会搭售一些保险及服务产品，诱导或强制消费者购买。欲根治这一顽疾，保护消费者的合法权益，最重要的是双管齐下，一方面代售平台要建立起更好的利润渠道，另一方面则要加强市场监管。

当前，许多消费者已养成使用在线代售平台购买机票、火车票的习惯。按理说，在这样的背景下，代售平台向消费者收取一些服务费或佣金无可厚非。不过，目前一些代售平台认为向自己的用户直接索要佣金会引起反感。所以，他们更倾向于搭售这一方式，希望在挣钱的同时让消费者“无知无觉”。但消费者并不傻，这种诱导或强制购买的搭售行为才真正让消费者愤怒。根据最近的一份调查显示，超过六成的受访者对于向在线代售平台支付服务费或佣金持开放态度。所以对于代售者来说，与其通过强制捆绑搭售来欺瞒消费者，不如用佣金的模式大大方方地实现盈利。

当然，要彻底治理捆绑搭售乱象，市场监管必不可少。目前在搭售问题上，消费者作为个体，面对强势的代售平台很难维权。现阶段市场监管的重点也应该放在协助消费者维权上，降低消费者维权的司法成本。在佣金模式建立之后，对于强制捆绑搭售要严格监管。针对侵犯消费者权益的个案，要让违禁企业感受到监管的力度。总而言之，就是在给了企业盈利路径的同时，增加其捆绑搭售的成本，切实保证消费者的合法权益。

(责编：庄红韬、杨曦)