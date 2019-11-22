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明年道路运输竞争性领域和环节价格基本放开

2019年11月22日08:26  来源：经济参考报
 
原标题：明年道路运输竞争性领域和环节价格基本放开

　　11月21日，《经济参考报》获悉，近日交通运输部会同国家发展改革委印发《关于深化道路运输价格改革的意见》（简称《意见》），提出到2020年，道路运输竞争性领域和环节价格基本放开，确需保留的实行政府定价、政府指导价的道路运输价格动态调整机制有效建立。其中，各地应健全巡游出租汽车运价形成机制，建立完善运价动态调整机制。而网约车实行市场调节价，网约车平台公司应主动公开定价、加价机制。

　　“当前国内巡游出租汽车行业价格纵向比和横向比都是很低的，缺乏规范、常态化的运价动态调整机制，每次调整价格水平均要组织听证。由于调价的影响范围广、社会敏感度高，因此每一次调价准备工作复杂、听证周期较长，导致运价调整工作的时效性较差，运价调整工作不能及时适应行业运营的实际需要。”交通部深化出租汽车改革首席专家徐康明在接受《经济参考报》记者采访时表示，巡游车价格管制要放松些，给予一定浮动空间。

　　《意见》明确，健全巡游出租汽车运价形成机制。建立完善运价动态调整机制，并定期评估完善。各地根据本地实际情况，综合考虑影响运价的主要因素，按照规定程序，及时调整巡游出租汽车运价水平和结构。鼓励各地逐步建立完善运价调整机制，对运价调整机制进行听证，达到启动条件时应及时实施运价调整并向社会公告。

　　在健全巡游出租汽车运价形成机制的同时，交通运输部、国家发改委对道路运输新业态新模式实施包容审慎的价格政策。《意见》提出，规范网络预约出租汽车（以下简称网约车）价格行为，对网约车实行市场调节价，城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。

　　今年以来，网约车价格上涨成为社会热议的话题。7月9日，滴滴发布北京市滴滴网约车价格调整说明显示，从7月11日开始，将实行新的计价规则，高峰时段起步价、里程费均调整。“网约车价格要规范管理，保护消费者合法权益。”徐康明强调。

　　根据《意见》，道路运输经营者按照价格政策规定制定或者调整价格、网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。各地价格、交通运输等主管部门应建立健全道路运输价格监测分析预警机制，保持价格水平处于合理区间；应推动建立道路运输价格信用监管机制，依法依规对相关失信责任体实施失信联合惩戒。（记者 王璐）

(责编：庄红韬、杨曦)
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