商务部： 积极推进海南全岛建设自贸试验区

21日，商务部新闻发言人高峰在发布会上表示，按照党中央、国务院的部署，商务部会同有关部门积极支持海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。
“自去年10月份海南自贸试验区设立以来，我们会同海南省及国务院有关部门，积极协调推进总体方案试点任务的落地实施。”高峰表示，经过一年多的建设，海南自由贸易账户体系上线运营，国际贸易“单一窗口”基本建成，“极简审批”深入实施，多规合一改革成效显著，市场主体加速集聚，国际开放度明显提高，风险防控体系逐步完善。
据介绍，目前，总体方案明确的中央事权改革试点任务实施率已经达到95%。近日，商务部又会同18个部门在海南自贸试验区试点施行其他自贸试验区的政策，支持海南进一步深化改革创新，扩大对外开放。
另外，商务部还研究提出分步骤、分阶段建立海南自由贸易港政策和制度体系。高峰表示，在前期工作的基础上，我们吸收借鉴国际先进自由港建设经验，对标国际高标准经贸规则，结合海南特点，体现中国特色，形成了以贸易投资自由化便利化为核心的海南自由贸易港政策和制度体系研究成果。（记者 王文博）
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