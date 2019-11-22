原标题：民营经济发展迎全方位政策支持

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（下称《决定》）指出，要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

《经济参考报》记者了解到，自去年11月民营企业座谈会以来，为给非公有制经济发展营造良好环境，完善营商环境、降低企业成本和负担、加强权益保护等“全方位”政策已经密集落地，伴随着红利不断释放，民营企业获得感不断提升。展望未来，在前期工作基础上，下一步要推动更多政策落准、落细、落实，并进行系统化的深入改革，真正解决民营经济发展的痛点，完善金融体系、平等放开市场准入等更多政策将进一步发力。

非公有制经济地位作用不断提升

《决定》提出了三方面总体要求。一是健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境。二是完善构建亲清政商关系的政策体系，健全支持中小企业发展制度，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。三是营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护的市场环境。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，非公有制经济是国民经济的重要组成部分，在实践中，非公有制经济有“五六七八九”之说，充分反映了非公有制经济的重要性。

所谓“五六七八九”，是指2018年，我国民营企业已超过2500万户，贡献了全国税收的50%以上，创造的国内生产总值、固定资产投资以及对外直接投资均超过60%，民营企业中的高新技术企业占全国高新技术企业的比重超过70%，民营企业城镇就业人数占全国城镇就业人数的80%以上，民营企业对新增就业贡献率达到90%。

刘兴国表示，《决定》再次凸显了党中央对非公有制经济发展的高度重视，明确了非公有制经济是基本经济制度的构成主体之一，并提出要完善非公有制经济发展的法治环境、政治体系、发展制度、市场环境，以推动非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。“特别是关于非公有制经济人士健康成长的表述，更是突出亮点之一。”刘兴国表示。

“健全支持中小企业发展制度，也让我们看到了国家对中小企业的高度重视，期待未来针对中小企业的培育和发展会出台更多支持政策。”同济大学管理学博士孙文华说。

多策落地为民营经济营造良好环境

自去年11月民营企业座谈会以来，致力于为非公有制经济发展营造良好环境、提供更多机会的方针政策不断落地，这些政策涉及完善营商环境、降低企业成本和负担、加强权益保护等多方面。

为进一步优化营商环境，全面激发民营经济发展活力，中央全面深化改革委员会第十次会议日前审议通过了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，10月8日召开的国务院常务会议审议通过《优化营商环境条例（草案）》，以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。

降低企业成本和负担方面，减税降费“大礼包”频出，民营企业收益显著。数据显示，前三季度，全国累计新增减税降费17834亿元，其中新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。从市场主体看，民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%。

金融政策也持续发力，引导小微企业融资实际利率和综合成本下降。中共中央办公厅、国务院办公厅今年2月印发了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，要求着力提升对民营企业金融服务的针对性和有效性。银保监会着力推动商业银行内部机制改革，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点，使商业银行基层形成“敢贷、愿贷、会贷”的机制，将更多信贷资源向民营小微企业配置。央行则运用全面降准、定向降准等货币政策工具，以及加快推动贷款利率市场化进程，引导金融机构资金成本下行和实际利率水平下行。

政策力挺下，民营企业获得感不断增强。全国工商联11月2日发布的《2019万家民营企业评价营商环境报告》显示，企业对要素获得与保障水平总体评价较高，特别是今年中央实施的大规模减税效果得到企业认可。54.39%的企业对减税降费总体效果满意。支持实体经济的金融政策和金融创新工具逐步落地，有6成以上的调查企业实际享受到纾困专项债、绿色债、专项债（除纾困外）等政策。

德州盛邦体育产业集团有限公司负责人黄永超表示，2019年，因战略调整，扩大生产规模，资金周转面临压力。线上发布需求后，盛邦通过德州银行“快易贷”特色信贷产品，获得授信1000万元，从发布融资需求到获得贷款仅用了10天的时间。“各级政府出台了支持民营、小微企业发展的各项政策，增强了民营小微企业的信心和动力，为民营小微企业的发展提供了坚实后盾，也让民营企业真正享受到了当下支持民营小微企业的政策红利。”该负责人说。

增加民企内生动力提升利润率

业内人士表示，为非公有制经济特别是民营经济发展营造更好环境，推动其走向更加广阔的舞台，政策将持续发力。“未来政策发力的方向将主要体现在负面清单制度建设、公平竞争制度建设、要素市场制度建设，关键是要让市场发挥决定性作用。”刘兴国说。

记者了解到，下一步，更多重点领域将向民企开放，并为民企打造更公平的环境。记者从有关部门获悉，我国将进一步放宽市场准入，鼓励和引导民间资本进入电信等领域，开放基础电信运营及竞争性服务。与此同时，更多支持民企参与长三角一体化战略举措也将加快落地。

与此同时，国企改革也将引入更多民企参与。日前正式印发的《中央企业混合所有制改革操作指引》指出，拟混改企业引进非公有资本投资者，主要通过产权市场、股票市场等市场化平台，以公开、公平、公正的方式进行。

业内专家还表示，在前期工作基础上，下一步要推动更多政策落准、落细、落实，并进行系统化的深入改革，真正解决民营经济发展的痛点。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，解决民营经济发展的痛点，还必须进行系统性的深化改革，例如，为了解决融资难、融资贵，需要全面深化改革金融市场和资本市场。他还表示，企业的投资行为、经营行为都是以预期利润率来引导的，因此，下一步政策还是要立足于如何增强其内生发展动力以及提升民营企业利润率。（记者 张莫 汪子旭）

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