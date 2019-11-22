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改革开放创新“三轮驱动”激发经济新活力

2019年11月22日08:28  来源：经济参考报
 
原标题：改革开放创新“三轮驱动”激发经济新活力

中国正在加速蓄积经济新动能。《经济参考报》记者从21日召开的2019年创新经济论坛上获悉，中国新一轮改革蓝图已经绘就，更深更实的改革、更大更快的开放举措将渐次落地，更为澎湃的新经济将蓄势崛起。改革开放创新“三轮驱动”将激发中国经济新活力，彰显中国经济新潜能，并为世界经济注入新动力。

当今世界处于百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，全球经济增速放缓，科技革命浪潮云卷。如何探寻经济发展新动能？中国将发挥什么作用？创新经济论坛上，多位财经高层、商界领袖以及权威专家汇聚一堂，探讨世界以及中国经济前景。

中国社科院院长谢伏瞻在论坛上指出，世界经济增速正在放缓，新一轮科技革命加快运转，智能化、网络化、数字化加速突破，全球供应链价值链正在重塑，这些给各个国家既带来机遇也带来挑战。“中国经济发展进入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态，经济保持稳定、健康、较快发展的态势，关键在于继续全面深化改革，扩大高水平开放，推进科技创新，全面调动各个方面的积极性，激发各类市场主体的创新活力。”

党的十八届三中全会以来，中国四梁八柱的改革基本完成，重点领域和关键环节的开放取得了突破性进展。谢伏瞻指出，下一步改革顶层设计的要求更高，改革的系统性、整体性、协同性要求更强，建章立制、构建体系的任务更重。必须坚持方向不变，道路不偏，力度不减，使各项改革落地生效，为经济发展提供制度保障。

对于下一步中国经济改革重点，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生在接受《经济参考报》记者采访时表示，党的十九届四中全会为谋划全面深化改革指明了方向，推进国家治理体系和治理能力现代化，很大程度上涉及政府职能改革和治理体系改革。放管服改革的深入推进将更好发挥政府作用，为市场经济创造法治化、市场化、国际化的营商环境。

面对当前经济下行压力，中国宏观政策空间依然充足，政策工具箱依然丰富。“我们有空间来应对货币政策的扩张，但仍需要与国家的财政政策和结构性政策共同支撑。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示。

“在稳增长方面，中国财政和金融政策配合，将加大逆周期调节力度，通过结构性政策，进一步激发地方政府和企业的积极性。”张燕生认为，中国的绿色投资、创新投资、民生投资、高质量共建“一带一路”投资都有非常大的需求和合作空间。

开放也是改革，开放仍然是决定中国命运的关键一招。“无论国际风云如何变幻，中国对外开放的步伐只能够更大、更快，使中国经济更好地融入世界。”谢伏瞻表示。

中国是世界120多个国家的第一大贸易伙伴，中国的开放对世界来说是互利共赢的。2018年，中国GDP占世界比例是16%，但中国对世界经济增长的贡献率仍然近30%。

张燕生指出，在世界最缺订单、最缺需求、最缺合作的情况下，中国通过举办两届进口博览会，实际上是给世界添动力，给世界创造合作机遇。此外，“无论是上海自贸区临港新片区，深圳的中国特色社会主义先行示范区，还是海南的中国特色自由贸易港，中国打造的将是新时代新一轮对外开放的平台和体系。”

中国对于外国投资者的吸引力也在持续增强。阿拉伯联合酋长国阿布扎比的主权财富基金——穆巴达拉公司首席执行官哈勒敦·穆巴达拉表示，中国营商环境越来越好，面向外国直接投资的政策越来越开放，更重要的是，这种演进还在持续，未来几个月将有更大进步。积极在中国进行投资已经成为外国公司的重要战略。

创新也是中国经济发展的新动力。通过创新驱动、科技引领，以创新促进结构调整和动力转换，正成为提高中国经济国际竞争力的关键。

世界知识产权组织（WIPO）发布的2019年全球创新指数（GII）显示，近年来中国创新指数排名迅速攀升，2016年至2019年分别排在第25位、第22位、第17位和第14位。从创新研发强度看，改革开放40多年来，中国东部沿海六个省市的研发强度已经高于OECD的平均水平。在专家看来，中国具有巨大的创新优势，也积累了很好的创新平台。

“传统经济模式目前受到挑战，但我们也看到了创新和机遇。比以往更为重要的是，政府和企业要携手前进。”保尔森基金会主席、美国前财政部长亨利·保尔森说。

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏指出，中国深入推进供给侧结构性改革，很多商业模式和技术突破创新令人振奋。不仅大的技术公司和互联网公司在加速变革，很多传统公司也在加速数字化进程，中国企业在很多领域都在迎头赶上，这同样给予国外投资者信心。

作为中国工业电气和新能源领军企业，正泰集团是创新驱动企业加速转型的一个缩影。正泰集团副总裁、研究院院长栾广富在论坛期间接受《经济参考报》记者采访时表示，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。多个历史性战略机遇叠加新技术变革快速发展，为企业发展提供了更为广阔的空间。公司正着力通过打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能，进一步增强创新能力与核心竞争力。

在国家发展和改革委员会副主任兼国家统计局局长宁吉喆看来，随着中国居民收入提高、消费水平上升、消费结构改变，必然带动中国市场上企业的产品结构、投资结构和整个产业结构变化，这是今后中国转型升级发展的关键。

“只要坚持改革开放创新‘三轮驱动’，中国经济就一定会迎来更加光明的未来。”谢伏瞻说。（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)
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