首届微观数据开发应用国际研讨会在京举行

人民网11月22日电 （杨曦）11月21-22日，由中国国家统计局、清华大学主办的首届微观数据开发应用国际研讨会在京举行。国家统计局局长宁吉喆表示，充分开发应用好微观数据，是中国国家统计局贯彻落实党的十九届四中全会精神的重要举措，有益于深化社会科学研究，有助于推动统计改革创新，有利于加强和改进政府治理，在服务宏观决策、满足社会需求等方面意义重大。
宁吉喆介绍，自2017年开始，中国国家统计局有序启动微观数据开发应用工作，经过两年时间努力，初步建成一套从中国实际出发，与国际通行规则接轨的制度方法。并先后在清华大学、国家统计局设立微观数据实验室，启动建设中国人民大学、北京大学微观数据实验室，不断充实微观数据库内容，设计研发用户注册申请、注册审批以及微观数据开发等应用系统，实现微观数据匿名化处理和加密专线传输，为来自全国各地的学者线上申请和使用微观数据提供便捷、有效的统计服务，较好发挥了微观数据的经济价值和社会效益。
宁吉喆表示，深入推进微观数据开发应用已成为全球统计界的共识，此次会议为全球统计界进一步推进微观数据开发应用打开了交流互鉴的大门，提供了深化合作的机遇。他倡议以本次研讨会为平台，进一步分享智慧、凝聚共识，共同推进微观数据开发应用，着重做好以下几方面的工作：一是加强微观数据开发应用领域的合作；二是健全微观数据开发应用法律法规和监管机制；三是夯实微观数据开发应用的安全和技术基础；四是深化微观数据开发应用理论方法研究；五是加大微观数据开发应用人才培养力度。
清华大学副校长彭刚表示，微观数据蕴含着丰富的信息，是宝贵的经济社会资源，清华大学将坚持创新引领、政学协作、循序渐进，进一步做好微观数据开发应用工作，最大限度地实现微观数据的科研价值、社会效益，为国家经济社会建设和宏观决策提供有价值的政策建议。
研讨会上，来自9个国家和国际组织的代表，以及全球22个部门、高校和智库近百位专家学者围绕微观数据开发应用进行了深入探讨。
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