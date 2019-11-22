国家统计局：2020年初起正式实施地区生产总值统一核算

人民网北京11月22日电 （杨曦）据国家统计局网站消息，当前“地区生产总值统一核算改革”进展顺利，各项准备工作已经就绪。从2020年初开始，国家统计局将正式实施地区生产总值统一核算改革。
国家统计局核算司负责人表示，党的十八届三中全会提出“加快建立国家统一的经济核算制度”重大统计改革任务和中央深改组第三十六次会议审议通过《地区生产总值统一核算改革方案》以来，国家统计局积极认真开展地区生产总值统一核算改革的各项准备工作，建立统一核算改革工作机制，加强对改革工作的领导和业务指导，制定印发《地区生产总值统一核算实施方案》，积极组织开展试点试算。
该负责人介绍，目前，地区生产总值统一核算改革进展顺利，各项准备工作已经就绪。从2020年初开始，国家统计局将正式实施地区生产总值统一核算改革，统一核算2019年国内生产总值和地区生产总值，实现地区生产总值汇总数与国内生产总值基本衔接。
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