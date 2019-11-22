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2019“一带一路”国际商协会大会在北京开幕

2019年11月22日14:29  来源：人民网
 

“一带一路”国际商协会大会开幕式现场。罗知之摄

人民网北京11月22日电 （记者罗知之）2019“一带一路”国际商协会大会今日在北京开幕，大会以“链接‘一带一路’民间资源，助推商协会共同发展”为主题，来自全球的各国商会、行业协会等代表齐聚北京，共商如何在深度推进“一带一路”高质量建设中，积极发挥商协会资源优势，助力全球商协会合作共赢。

据了解，本届大会由全国工商联和人民日报社指导，人民网和环球时报主办，中国一带一路网和北京市人民对外友好协会支持，环球网和丝路商帮承办，中国商业联合会协办。

第十二届全国政协副主席王钦敏在致辞中表示，工商界作为经贸合作的主体，不仅是“一带一路”建设的推动者和践行者，更是“一带一路”建设的受益者。各方商会协会组织要切实加强自身建设，充分发挥自身优势，当好政府助手，做好企业服务，引领更多民营企业实现高质量发展。

全国工商联副主席郑跃文在致辞中称，在推进“一带一路”建设中，商会在与政府、企业的沟通和协调中已经越来越显示出自身优势，逐渐成为政府功能补充和企业发展的重要支撑。全国工商联作为政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，一直高度重视鼓励和引导民营企业走出去和参与“一带一路”建设，从切实加强自身能力建设，从提升引导服务能力、搭建民营企业参与“一带一路”建设服务平台、提高民营企业参与“一带一路”建设的组织化程度、抓好典型引领和培训教育等方面入手，抓好对民营企业参与“一带一路”建设的服务引导工作。

人民网副总编辑潘健代表主办方致欢迎辞。潘健指出，民间组织是推动经济社会发展、参与国际合作和全球治理的重要力量。一带一路国际商协会是人民网、环球时报、环球网利用媒体优势、整合民间资源、发挥民间力量以推动“一带一路”高质量发展的有益探索。“我们希望通过搭建项目对接会、举行系列高峰论坛等多种形式，充分发挥旗下媒体矩阵的传播力、影响力，在资源互通、服务融合、项目对接、品牌展示等方面，提供全方位服务。”

乌拉圭东岸共和国驻华大使费尔南多·卢格里斯（FernandoLugris）在致辞中强调，2018年，中国和乌拉圭签署共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。乌拉圭与中国在“一带一路”框架下，在政策沟通、设施联通、资金融通、贸易畅通和民心相通五个领域加强合作。他指出，只要两国共同努力推进合作，“一带一路”将会为民众带来更多福祉。他还提到，商会在联通两国贸易合作、推动国家间的合作中起到非常重要的作用。

工商界如何互相增加联系，参与“一带一路”建设，如何促进彼此之间的交流与合作，怎么营造更好的发展环境？这是中外政商各方很关注的焦点。在圆桌论坛环节，各国驻华使节分享了“一带一路”在本国的建设情况。嘉宾们都表示“一带一路”不仅吸引投资、促进双边经贸发展，同时也是改善人民福祉的好倡议。从基础设施到民生改善，从贸易往来到文化交流，“一带一路”惠及世界，赢得了信赖，如今四梁八柱已经确立，精耕细作正在开始。

印度工商会联合会中国执行董事阿都尔主持了 “全球商协会协同发展 共拓‘一带一路’合作新机遇”第二场圆桌对话环节，参加对话的嘉宾们介绍了“一带一路”在各国的发展情况。嘉宾们认为，“一带一路”将许多国家联通在一起，也为各国发展创造了很多可能性，“一带一路”倡议就如同一架发展的引擎。嘉宾们都期盼在“一带一路”倡议下，各国未来能够实现更好的发展。

随后，大会现场举行了“带你到中国”全球采购商平台上线仪式。据悉，“带你到中国”项目专注进口，通过打造大会、媒体、城市三维综合服务体系，集合全世界的好产品，筑造通向中国市场的高速路，搭建共享中国发展红利的新平台，进一步促进中国进口业发展。

环球网总经理单成彪表示，6年来，共建“一带一路”已完成夯基垒台、立柱架梁，转入落地生根、开花结果的全面推进阶段。未来环球网将会更加深入地融入“一带一路”建设，依托义乌国际商协会大厦，聚力并发挥全球商会协会作为政府与市场之间的第三方力量，共同推进“一带一路一国一品”跨境电商服务机制，通过多边资源的积极整合，引领海内外商会、行业协会互相融合、产能协作，打造环球网跨境电商综合服务平台，期待更多的国际商会、协会入住国际商协会大厦，共商、共建、共享“一带一路”建设的丰硕成果。

未来两天，大会期间还将举办多个重磅国际论坛，比如中阿经贸投资论坛、中欧投资论坛、乌拉圭投资经贸论坛、“一带一路”中国东盟数字经济产业论坛、中国非遗产业高峰论坛等，大会分论坛涉及投资、经贸、金融、科技、互联网、健康、文旅、大数据等领域。

(责编：罗知之、孙阳)
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