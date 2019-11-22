贷款市场报价利率下调彰显定力符合预期

当前物价指数的结构性特征比较明显，即CPI高、PPI低，在此背景下下调政策利率，显示出央行的定力，既不搞“大水漫灌”，也不会贸然收紧货币，在一定程度上缓解市场担忧，稳定市场信心。同时，改革完善LPR形成机制，也是“加强逆周期调节”题中应有之义。
11月20日，“新版”贷款市场报价利率（LPR）第四次报价显示，1年期LPR和5年期以上LPR均较前值下调5个基点。这一下调基本符合市场预期，而监管层通过改革完善LPR形成机制，推动贷款利率市场化的意图也正在得以实践。
改革完善LPR形成机制，意在用市场化改革的方式促进降低企业贷款实际利率，即通过改革完善LPR报价机制，形成“中期借贷便利（MLF）操作利率—LPR—贷款利率”传导路径，引导贷款实际利率下行，进而推动降低企业融资成本，更好服务实体经济。
本月，中国人民银行在两周内先后下调MLF利率和逆回购利率。11月5日，央行开展MLF操作4000亿元，期限为1年，中标利率从3.30%降为3.25%，是自去年4月份以来首次下调该政策利率。11月18日，央行以利率招标方式开展7天期逆回购1800亿元，中标利率为2.5％，较此前中标利率2.55%下降5个基点，这也是7天期逆回购操作利率自2015年10月27日以来首次下调。
政策利率的普降，以及1年期和5年期以上LPR同时降低，表明监管层更加关注“稳增长”的态度。当前物价指数的结构性特征比较明显，即CPI高、PPI低，在此背景下下调政策利率，显示出央行的定力，既不搞“大水漫灌”，也不会贸然收紧货币，在一定程度上缓解市场担忧，稳定市场信心。
央行近期发布的《2019年第三季度中国货币政策执行报告》提到，8月20日首次发布了新的LPR，至10月21日第三次发布新的LPR，1年期LPR已较同期限贷款基准利率降低了15个基点，5年期LPR较同期限贷款基准利率降低了5个基点。同时，央行督促金融机构抓紧运用LPR定价，推动LPR成为金融机构贷款的主要定价基准。总体看，改革完善LPR形成机制已取得阶段性成效。
数据显示，9月份新发生贷款中运用LPR定价的占比已达到46.8%，其中主要运用于企业贷款。随着LPR改革效果的逐步显现，市场利率向贷款利率的传导效率提升，带动企业贷款利率下降，9月份新发放企业贷款利率较2018年高点下降0.36个百分点，初步体现了以市场化改革的方式降低贷款实际利率的政策效果。
事实上，改革完善LPR形成机制，也是“加强逆周期调节”题中应有之义。LPR改按公开市场操作利率加点形成的方式报价，其中公开市场操作利率主要指MLF利率，这使得LPR报价的市场化和灵活性明显提高。在当前宏观经济下行压力较大的背景下，监管层释放出清晰的逆周期政策调节力度加大信号，将有助于稳定市场信心和宏观经济运行。
值得一提的是，5个基点的调降幅度并不大，显示出监管层“小步慢行”的节奏，这将有助于保留货币政策空间，维护我国在主要经济体中少数实行常态货币政策的国家地位，同样避免出现“大水漫灌”的现象。
下一步，央行将继续做好LPR报价和运用工作，引导和督促金融机构合理定价，进一步打破贷款利率隐性下限，疏通市场利率向贷款利率的传导渠道。监管层的态度一如既往，正如第三季度货币政策执行报告所说：继续保持定力，把握好政策力度和节奏，加强逆周期调节，加强结构调整，妥善应对经济短期下行压力，坚决不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。
（经济日报-中国经济网 姚进）
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