三季度我国银行办理非现金支付926.03万亿元

新华社北京11月22日电（记者吴雨）中国人民银行22日发布的数据显示，今年三季度我国银行共办理非现金支付业务897.6亿笔，金额926.03万亿元，同比分别增长54.8%和0.06%。

人民银行表示，三季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。银行账户数量稳步增长，银行卡交易量稳中有升，移动支付业务量增长相对较快。

支付业务统计数据显示，截至三季度末，全国银行卡在用发卡数量82.17亿张，环比增长3%。全国人均持有银行卡5.89张。全国共发生银行卡交易873.9亿笔，金额220.59万亿元，同比分别增长57.69%和2.98%。信用卡逾期半年未偿信贷总额919.16亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.24%，占比较上季度末上升0.08个百分点。

人民银行表示，三季度，移动支付业务量增长相对较快，银行共处理电子支付业务594.64亿笔，金额612.9万亿元。其中，移动支付业务272.74亿笔，金额86.11万亿元，同比分别增长61.05%和31.52%。

此外，三季度，非银行支付机构处理网络支付业务1911.87亿笔，金额63.99万亿元，同比分别增长37.01%和23.04%。

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