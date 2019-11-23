2018年GDP修订为919281亿元

本报北京11月22日电 （记者陆娅楠）22日，国家统计局发布的《国家统计局关于修订2018年国内生产总值数据的公告》显示，修订后的2018年GDP为919281亿元，与初步核算数900309亿元相比，总量增加18972亿元，增幅为2.1%。与前三次经济普查年度16.8%、4.4%、3.4%的GDP增幅相比，第四次全国经济普查年度GDP修订幅度最小。

数据修订后，三次产业结构有所变化。第一、二、三产业增加值占GDP比重分别为7.0%、39.7%、53.3%。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 01 版）

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