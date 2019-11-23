应对老龄化上升为国家战略（锐财经）

近日，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。据了解，《规划》近期至2022年、中期至2035年、远期展望至2050年，是到本世纪中叶中国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。专家指出，《规划》的印发，不仅明确了应对人口老龄化的重要意义和目标任务，而且给出了详实具体的应对措施，将对中国经济高质量发展和社会长治久安产生深远积极的影响。
主动布局加强应对
数据显示，中国自20世纪末进入老龄化社会以来，老年人口数量和占总人口的比重持续增长，2000年至2018年，60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到2.49亿人，老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9%。未来一段时间，老龄化程度将持续加深。
国家发展改革委负责人在解读《规划》的出台背景时指出，人口结构持续老龄化，既不利于保持代际和谐与社会活力，也不利于维护国家人口安全和增强国际竞争力。因此，积极应对人口老龄化是一项重大的国家战略。
据介绍，《规划》明确了积极应对人口老龄化的战略目标，到2022年，中国积极应对人口老龄化的制度框架初步建立；到2035年，积极应对人口老龄化的制度安排更加科学有效；到本世纪中叶，与社会主义现代化强国相适应的应对人口老龄化制度安排成熟完备。
“《规划》是中国应对人口老龄化挑战的纲领性文件，抓住了关键问题，提出了有针对性的政策方案，体现了以人民为中心的发展思想，对于增进人民福祉和促进经济社会可持续发展具有战略性意义。”南开大学社会工作与社会政策系教授吴帆对本报记者说。
构建为老服务供给体系
那么，中国将如何应对人口老龄化呢？《规划》从五个方面明确了具体工作任务。
一是夯实应对人口老龄化的社会财富储备。通过扩大总量、优化结构、提高效益，实现经济发展与人口老龄化相适应。通过完善国民收入分配体系，优化政府、企业、居民之间的分配格局，稳步增加养老财富储备。健全更加公平更可持续的社会保障制度，持续增进全体人民的福祉水平。
二是改善人口老龄化背景下的劳动力有效供给。通过提高出生人口素质、提升新增劳动力质量、构建老有所学的终身学习体系，提高中国人力资源整体素质。推进人力资源开发利用，实现更高质量和更加充分就业，确保积极应对人口老龄化的人力资源总量足、素质高。
三是打造高质量为老服务和产品供给体系。积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系。健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给，提升产品和服务质量。
四是强化应对人口老龄化的科技创新能力。深入实施创新驱动发展战略，把技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑，全面提升国民经济产业体系智能化水平。
五是构建养老、孝老、敬老的社会环境。强化应对人口老龄化的法治环境，保障老年人合法权益。
有利于经济高质量发展
专家指出，妥善应对人口老龄化也是实现经济高质量发展的必然要求。
国家发展改革委负责人表示，人力资源开发利用是国家综合竞争力的根本源泉，要坚持向人才要红利，提高人力资源素质，推进人力资源开发利用，推动人口红利向人才红利转变。“积极应对人口老龄化，加快积累人力资本，加快提高全要素生产率，加快建设创新型国家，可以化被动为主动，对冲人口老龄化带来的不利影响。”该负责人说。
吴帆表示，《规划》提出了应对老龄化的基本原则，即坚持以人民为中心，积极应对老龄化，并从五方面提出应对老龄化的重要举措，抓住了关键问题，提出了有针对性的政策方案。“例如，打造高质量的为老服务和产品供给体系以及构建养老、孝老、敬老的社会环境这两方面举措，直接关系到老年人的生活质量和生命质量。”吴帆说，高质量的为老服务和产品供给体系建设是一项重大的系统工程，包括了医、养、住、行等各个方面，需要政府、社会、企业等共同努力。
分析人士预计，随着中国将应对人口老龄化摆到更重要位置，未来一方面将释放养老、健康产业的增长潜力，另一方面也有利于巩固“人口红利”和“人才红利”，从而为经济持续健康发展进一步夯实基础。
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