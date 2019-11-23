当代中国国际数字艺术展亮相吉尔吉斯斯坦

据新华社比什凯克11月22日电 （记者关建武）科技与艺术的组合能迸发出怎样的奇幻与炫丽？2019当代中国国际数字艺术展21日首次亮相吉尔吉斯斯坦给出了答案。包含沉浸式投影、三维电脑动画、人工智能丝绸画、动态影像、液态金属画在内的各类当代中国数字艺术作品令当地市民大开眼界。

此次艺术展在吉首都比什凯克阿桑拜艺术中心举行。展览吸纳了当代中国数字艺术领域的20多位知名学术专家和艺术家的30多件展品。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 03 版）

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