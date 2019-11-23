胡春华强调：大力推动国家级经开区创新提升发展

新华社广州11月22日电 推进国家级经济技术开发区创新提升现场会22日在广州召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，大力推动国家级经开区创新提升发展，打造改革开放新高地，为稳外贸、稳外资发挥更大作用。

胡春华指出，国家级经开区是稳外贸、稳外资的有效平台和现成抓手。要正视存在问题，保持锐气和闯劲，在开放、创新和改革上大胆探索。要推动高水平对外开放，下大力气主动招商，积极回应外资企业关切，打造公平透明可预期的投资环境。把发展外贸放在更加重要的位置，加快发展外贸新业态、新模式，促进服务贸易加快发展，开拓多元化市场。更好发挥区内各开放平台作用，积极发展外向型经济。

胡春华强调，要提升自主创新能力，突出企业的创新主体地位，积极引进高水平研发机构和创新团队，吸引和集聚人才，促进高端产业集聚发展。要大力推进改革创新，加大“放管服”改革力度，加快自身管理体制创新，落实好利用好稳外贸稳外资政策，完善考核评价体系。要加强协调配合，形成推动国家级经开区创新提升的强大合力。

会前，胡春华实地考察了广州经开区的中新广州知识城和部分企业。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 04 版）

(责编：车柯蒙、孙阳)