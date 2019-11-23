中部崛起势正劲（壮丽70年 奋斗新时代·区域协调发展新格局）

承东启西，连南接北，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省位于广袤国土之中部，犹如一道“脊梁”。

近年来，中部地区发展成绩单亮眼——由原来在西部地区、东北地区、中部地区、东部地区“四大板块”中跟跑，到目前经济增速领跑，势头正劲，质量向好。

“中部地区发展势头能不能持续下去？能不能在先进技术、重点领域、关键环节有更大突破？能不能在高质量发展和加快新旧动能转换的道路上越走越好？”“中部地区这个‘脊梁’要更硬一点，‘补补钙’，发挥更大的支撑作用。”……

5月21日，习近平总书记在江西省南昌市主持召开推动中部地区崛起工作座谈会，为中部地区崛起鼓劲加油，指出中部地区面临的困难和挑战，并为中部地区下一步的腾飞指航定向。

吹响新号角，中部再出发。

从“中部制造”到“中部智造”

—推动制造业高质量发展

剖析中部地区，比较优势明显：农业基础雄厚，能源、矿产资源丰富，尤其是装备制造业积淀深厚。弱势也显而易见：传统产业比重偏高，创新发展活力不足。扬长补短，方为上策。

“我多次强调，制造业是立国之本、强国之基。提升自主创新水平，把关键核心技术牢牢掌握在自己手里，这关系中国前途命运。”在推动中部地区崛起工作座谈会上，习近平总书记就做好中部地区崛起工作提出8点意见，其中第一条就是“推动制造业高质量发展”。

质量变革、效率变革、动力变革，中部各省积极融入新一轮科技和产业革命。

湖南紧盯20个新兴优势产业链，补链、强链、延链。从长沙高铁南站到黄花机场，记者乘磁浮列车体验时速100公里的“贴地飞行”，拐弯、爬坡，一路平稳、安静。“这条中低速磁浮商业运营示范线，会带动做强先进轨道交通装备产业链。”湖南磁浮交通发展公司总经理张劲夫说。

走进武汉“光谷”，在长飞光纤光缆股份有限公司车间，只见一滴“玻璃水”从30多米高空垂直“流”下，经过7道工序，拉出比头发丝还细的光纤。“依靠自主创新，我们乘势而上，发展超大容量、超长距离、超快速度光纤。”公司副总裁周理晶语气自豪。

“变革源于创新，要把关键核心技术牢牢掌握在自己手里。”湖南省发改委副主任周震虹说。

位于郑州的中铁工程装备集团有限公司，紧盯市场需求突破“卡脖子”技术，成功研制马蹄形盾构机，建成掘进机云计算平台、大数据中心，实现智能掘进、安全预警。针对大变形、岩爆、突泥突水、高地温、高寒等极端工况，启动极端装备研制。

位于湖南的中车株洲电力机车有限公司、国防科技大学集结力量攻坚克难，成功推动中国磁浮从技术研发到商业应用。眼下，时速160公里的2.0版商用磁浮列车成功下线，时速200公里的3.0版的磁浮列车正在研制。

从河南的盾构机，到湖南的磁浮列车，再到湖北的光通信产品，中部地区自信地亮出一张张“智造”名片。从安徽的智能语音产品研发，到河南的大数据综合试验，再到江西的虚拟现实产业塑造，中部地区加快数字化、网络化、智能化技术应用，重点突破，弯道超车。从湖北武汉东湖，到湖南长株潭，再到河南郑洛新、安徽合芜蚌，中部地区诞生一个个国家自主创新示范区，整体发力，培育优势。

“创新中部”正声名鹊起。

从区位优势到竞争优势

——深化改革营造稳定公平透明的营商环境

“做了一个正确的决定！”装备生产制造基地落户南昌一年半，来自上海的中微半导体设备公司副总裁季华颇为感慨。

为什么是南昌？季华坦言，公司一举拿下200台设备订单，靠的是南昌的硅衬底LED产业链。搬到客户“家门口”生产，既节约物流成本，也方便后期维保。

牵手越紧，合作越深。南昌筑巢引凤的诚意与效率，令客商感叹。2017年底，中微半导体设备公司签约，仅用3个月就投产。

承接新兴产业布局和转移，中部地区区位优势明显。但区位比较优势如何真正转化为综合竞争优势？

“要着力营造稳定公平透明的营商环境，不要老想着争优惠政策，而是要勇于开展首创性、差异化的改革探索。”习近平总书记提出的要求，为中部地区在优化营商环境上下硬功夫、真功夫进一步指明方向。

剑指难点，“一张函的改革”成效看得见摸得着。在河南开封，做外贸业务的吕波拿到“电子汇总征税保函”，进口60辆汽车，直接到郑州清关。过去先报税再卖车，现在先卖车再报税；过去10多天通关，现在变为“秒通关”，最终“投资10元钱，能撬动100元钱的事”。

河南省委常委、常务副省长黄强告诉记者，去年河南召开促进非公有制经济健康发展大会，聚焦社会反映强烈的办事难、办事慢、办事繁问题，发动了一场刀刃向内的政府自身革命。如今，构建优化营商环境政策体系，省市县审批服务事项超90%网上可办；建成省级金融服务共享平台，用大数据解决中小企业融资难题，持续释放发展活力。

山西一边营造“软环境”，一边使出“硬招数”。国科晋云技术有限公司从北京迁到太原，看中的是这里的低电价。仅此一项，公司每年可节约成本上千万元。低电价，正是山西电力体制改革赢得的优势之一。今年5月，中央全面深化改革委员会审议通过《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》。争当能源革命排头兵，昔日“煤老大”正在靠改革闯出新天地。

从中部腹地到开放高地

——推动优质产能和装备走向世界大舞台、国际大市场

不靠海，不沿边，走向世界靠蓝天。

郑州航空港，来自卢森堡的货运班机飞跃千山万水，稳稳停落。蓝天白云下，驼铃声不再响起，郑州“空中丝绸之路”拓展开放新空间，航线覆盖欧美亚三大洲的23个国家100多个城市。

郑州市市长王新伟说，“陆上丝绸之路”打通东联西进南拓通道，中欧班列（郑州）“去11回9”高频运行，首创“一单到底、物流全球”多式联运体系。依托空中、陆上、网上、海上4条“丝绸之路”，郑州立足中原、辐射全国，“买全球、卖全球”。

“中部地区要有打开大门开放的自信。吸引更多中高端项目落地，推动优质产能和装备走向世界大舞台、国际大市场，把品牌和技术打出去。”沿着习近平总书记指引的方向，中部地区正加快开放的步伐。

大开放，重塑大格局。

不东不西，开放一度成为中部地区的突出短板。强化交通枢纽，建好口岸平台，发展多式联运，中部各省蹄疾步稳，加快形成全方位、高水平开放的新格局。

50家国家级经开区、20家海关特殊监管局、2个自贸试验区，一个个高质量平台，助推中部腹地变身开放高地，吸引更多中高端项目落地，推动优质产能、装备走出去……2018年，中部地区实际利用外资780亿美元，占全国当年利用外资的58%；同比增长19.2%，增速远高于全国平均水平。

大开放，培育大市场。

眼下，郑州跻身全国跨境电子商务试点城市前列。推开保税直购体验中心“中大门”，一旦选中境外商品，刷身份证、结账，不到两分钟即可拎走现货。2018年，郑州跨境电商进出口包裹近亿单，交易额居全国第三。跨境电商“保税备货模式”全国复制推广。

位于长沙市雨花区的高桥大市场，去年被列为全国市场采购贸易方式试点主体，湖南产品“卖全球”由此更加便捷。唐丽梅卖了十几年酒店用品，没想到如今卖到国外如此简单：只需填写一张报关单，人民币结算，免征增值税。

大开放，融入大战略。

受制于水道“肠梗阻”、船舶“小散乱”、港口分散发展，长江流经湖北、湖南、江西、安徽，一度“黄金效益”难见。近年来，沿江各省下大力气整治航道、整合港口、配合联运，再塑“黄金水道”。中部地区“向水而兴”的理想，正一步步变成现实。

从资源依赖到生态优先

——建设绿色发展的美丽中部

一个镶嵌在长沙、株洲、湘潭中间，面积超过500平方公里的“生态绿心”，打动人心。

当地人感慨，这份“绿”来之不易。在全国首创地方立法保护，划定不可开发区域。房地产开发，挡！历史工业项目，退！湖南以“铁心”护“绿心”。

一体化10年，长株潭相向而行。三市生产总值从2008年的4600亿元，增至2018年的1.5万亿元，成为中部崛起一个样板。实践证明：保护发展，并行不悖。

“中部地区崛起必须是绿色崛起，要开展生态保护和修复，强化环境建设和治理，推动资源节约集约利用，建设绿色发展的美丽中部。”在推动中部地区崛起工作座谈会上，习近平总书记明确要求。

肩负南方丘陵山地生态、长江水生态、南水北调中线水源地等多项国家重大生态保障使命，中部六省知重负重，着力协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

如今，漫步长江岸边，武汉青山江滩变了模样。从粉煤灰山变来的戴家湖公园，捧得中国人居环境范例奖。长达7.5公里的沿岸江滩，绿化超过八成。“堤、滩、路、城”相互映衬，生态草溪、雨水花园、青山记忆，一步一景。沿江居民说：“幸福地住进了长江沿岸的风景画。”

江滩只是一个微视角。十里钢城青山区正在打一场城市转型硬仗——“滨江红城”融合生态文化、工业港文化创意产业；“白玉蓝城”定位生态科技城，打造严西湖产业服务中心、清潭湖科技创新中心；“北湖绿城”发挥农林土地功能，发展绿色经济，打造生态经济带。

着眼长远，转型发展，最重要的是转变发展理念。

煤炭产业转型，堪比伤筋动骨。山西人说，能源产业绿色化，我们给全国探路。

母亲河湘江治理，洞庭湖生态整治，都是难啃的硬骨头。湖南人说，再现漫江碧透、云蒸霞蔚，也是发展坐标。

倾力打造美丽中国江西样板，不惜牺牲一些经济发展速度。江西人说，绿水青山就是金山银山，宁可花十年扎深“绿根”，待后发优势“竞相爆发”……

从一个绿心、一片江滩，到一座钢城、一条长江，中部地区绿意不减，浓淡相宜。

《 人民日报 》（ 2019年11月23日 07 版）

(责编：车柯蒙、孙阳)