打通税收业务“最后一公里”

【基层一线看“六稳”】
呼和浩特市的王先生开了一家商贸公司，过去他每月都要跑税务部门，而从今年7月开始，他在手机上的“i税服务平台”足不出户就办理了各项纳税事项。近日，内蒙古自治区推行的“i税服务平台”受到国务院第六次大督查通报表扬，成为全国减税降费、深化“放管服”改革、优化营商环境的典型。
“i税服务平台”今年年初试运行并于7月在内蒙古全区推广使用。该平台借助手机等移动互联网终端，在网上办税的基础上，优化整合现有征纳沟通渠道，打通了包括减税降费在内的各项税收业务与纳税人、缴费人之间的“最后一公里”，为纳税人、缴费人提供宣传培训、涉税业务咨询、涉税事项提醒、推送红利账单等个性化服务。截至目前，全区已有60万纳税人、缴费人使用“i税服务平台”，占全区有效纳税人的60%以上。
在宣传培训方面，内蒙古税务局通过“i税服务平台”直播等形式开展了6次大规模减税降费宣传培训，培训纳税人和缴费人20万人次，课程回放5万多次，总观看时长达1.55万小时。通过“i税服务平台”直播方式对目标纳税人和缴费人进行宣传培训，具有针对性强、效率高、效果好等特点。
在咨询服务方面，“i税服务平台”将大量税收政策集中到一个24小时在线并能自我学习的智能机器人“税小i”中，通过语音或文字咨询问题，“税小i”可以给出较为精准而全面的解答。目前，“税小i”已接受各类涉税咨询1.7万多人次，解答各类涉税问题3.8万多条，准确率达到85.26%。通过持续维护更新服务内容，“税小i”解答问题越来越准，服务越来越贴心。
在精准推送方面，根据纳税人和缴费人的不同需求，以贴标签方式，详细分类，将税收政策点对点精准推送至纳税人和缴费人手机端。目前，已推送33万余条，使纳税人和缴费人及时获取税费业务办理信息，预知风险，做好业务办理规划；使税务人员及时关注相关业务办理时限、结果以及风险。目前“i税服务平台”已实现登记、申报、发票、认定、备案、违法处置、优惠政策7类28项业务的提示提醒，提示提醒达114万次。
在尽享减税降费红利方面，内蒙古税务局在“i税服务平台”中专门开发了减税降费红利账单功能，推送红利账单33万多次，使纳税人和缴费人能及时掌握缴纳的税费种、缴纳的税费额和减免的税费额等情况，使纳税人和缴费人更加直观地体验到减税降费红利。
据了解，按照推广计划，今年年底，内蒙古80%以上的有效纳税人、缴费人将使用“i税服务平台”。
（本报记者 高平 本报通讯员 任恒君）
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