曹远征：全球治理“中国方案”+“新动能”培育新经济

中银国际首席经济学家、中国宏观经济学会副秘书长曹远征

人民网北京11月23日电 （栗翘楚）今日，“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举行。中银国际首席经济学家、中国宏观经济学副秘书长曹远征与会并致辞。

曹远征指出，当下，全球正处于百年未有之大变局，有两个标志，第一个标志是二战结束以后以规则治理的多边治理体系正在受到严重的挑战，国际需要新的治理体系和新的治理理念。第二个标志是全球传统的产业已经到达可能性边界，如果全球经济要持续增长，必须要新动能，而以互联网、人工智能发展为代表的技术正展现了这种前景。

曹远征强调，从“共商、共建、共享”到国际治理理念，包容性是“一带一路”最重要的概念，不仅是基础设施联通，还有贸易畅通，资金融通，政策沟通和民心相通，这是新时代的要求，也是互联网思维在国际事务中的应用。

曹远征指出，去全球化之所以出现，是因为经济动能不足。能不能增加全球的经济产出，能不能提升全球的经济增长，成为一个能不能捍卫全球化的核心问题，从本世纪以来，全球全要素生产率都在持续下降，无论发达国家，发展中国家，凸显这个形势的紧迫性，需要新的经济增长动能。

曹远征表示，全球技术进步无非沿着三个层面：工具层面、能量层面和信息层面。前两者都是单向的，而人工智能则是复合的，其对社会发展、经济增长、生活方式都有重大影响。当下，中国正在发生深刻变化，电商、人工智能、大数据、区块链等正在蓬勃发展，如果将其扩展到“一带一路”，将会改变全球的治理状况，改变全球经济增长态势，为全球带来新的动能，捍卫全球化。

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