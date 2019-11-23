姜奇平: 数字经济赋能“一带一路” 发挥梯度发展带动作用

中国社科院信息化研究中心秘书长、信息化与网络经济室主任姜奇平
人民网北京11月23日电 （栗翘楚）今日，“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举行。中国社科院信息化研究中心主任姜奇平与会并发言。
姜奇平介绍，构建网络空间命运共同体反映了中国在网络空间的“世界观”。它的核心是强调不同利益主体之间的共同利益，反对单边主义，反对将一方意志强加于另一方。构建网络空间命运共同体，需要通过民生、经济上的“利益共同体”共同实现。而数字化一带一路则是强调包容、充实、高效率的发展，是在新经济以及新的社会发展治理领域里面的核心概念，强调大家一起来共同分担责任和利益，共同发展，强调帮助欠发达地区在数字经济领域实现跨越式发展。姜奇平称，提高一带一路沿途国家的国际地位及经济发展效率，新经济和新动能起到了非常重要的作用。
姜奇平称，从新经济这个角度来看“一带一路”，首先我国政府三个部委联合提出《推动共建丝绸之路经济带的愿景和应用》，在国内设置27个节点城市作为经济带动的龙头发挥重要的作用：一是要通过数字经济发挥梯度发展的带动作用。二是发挥要素聚集，强调整合资源。三是强调基础设施，包括新型基础设施建设。四是发挥服务贸易引领作用。
姜奇平表示，数字经济在赋能的过程中，不仅是经济赋能，而是经济社会全面的赋能，包括我们从数字化发展水平，经济发展水平，社会发展水平，人口以及科技、交通、金融和对外开放水平等。通过对国内测度，在新动能方面呈现以下特点：一是国内在实体基础设施和信息基础设施这方面具有强大的动能作用。二是重要节点城市具备实体网络和数字网络同时发达的优势。三是治理体系具有包容性，而不是一个支配和被支配地位。四是在数字化“一带一路”里面提供了强大的电子发展空间。
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