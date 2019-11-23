“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举行

（“2019‘一带一路’新经济 新动能全球产业融合发展峰会”现场）

人民网北京11月23日电 （记者 车柯蒙） “2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”今日在京举行。第十三届全国人民代表大会社会建设委员会委员、原人民日报社副总编辑谢国明，人民网党委委员、董事、副总裁宋丽云与会并致辞。“一带一路”沿线国家驻华机构、海外企业、国内知名IT企业代表,经贸领域著名专家学者,主流媒体及互联网平台代表等参会。

（第十三届全国人民代表大会社会建设委员会委员、原人民日报社副总编辑 谢国明 致辞）

第十三届全国人民代表大会社会建设委员会委员、原人民日报社副总编辑谢国明在致辞中表示，当下信息化已经从助力经济发展的辅助工具向引领经济发展的核心引擎转变，无论是面对快速走来的新技术，还是所知甚少的新动能，都需要我们勇于创新、跨界融合，赋能新经济发展。希望各界朋友们抓住机遇，应对挑战，发挥各自优势，踊跃参与和推动各领域的经贸合作，要坚持技术引领、打造中国路径，聚焦融合升级、实现高质量发展，积极在投资兴业、促进增长、创造就业等方面作出贡献。

（人民网党委委员、董事、副总裁宋丽云代表主办方致欢迎辞 ）

人民网党委委员、董事、副总裁宋丽云代表主办方致欢迎辞,她在致辞中表示，近年来党中央高度重视新技术在产业变革和经济发展中的重要作用，人民网通过“一二三四”格局，实现人民网的政治价值、传播价值、品牌价值、平台价值、资本价值这“五大价值”，在全媒体时代进一步提升传播力、引导力、影响力、公信力，在助力经济发展、探索产业融合升级方面走在了前列。今后，人民网将不断发挥主流媒体价值优势，结合自身定位与发展方向，努力成为产业融合的传播者、产业升级的参与者、产业创新的推动者，助力全球产业融合创新再上新台阶，助推中国特色产业融合高质量发展。

在主旨演讲环节，中银国际首席经济学家、中国宏观经济学会副秘书长曹远征以及中国社科院信息化研究中心秘书长、信息化与网络经济室主任姜奇平围绕“‘一带一路’新经济 新动能”发表了主旨演讲。

（人民网版权渠道部主任白娜-发布报告 ）

峰会上，人民网版权渠道部主任白娜发布了《中国电商政策舆论环境研究报告（2019）》，该报告由人民网新电商研究院和人民网舆论与公共政策研究中心联合推出，以互联网舆情数据为基础，深入研究电商行业相关法律法规和政策文件，梳理中央部委和地方政府执法活动，充分吸收借鉴权威部门和媒体的案例及数据，深入阐述了当前中国电商行业所面临的主要政策舆论环境，针对电商行业六方面突出问题，提出了行业建议。

（峰会现场）

京东大数据研究院首席数据官刘晖、北京和乐悠悠文化产业有限公司副总裁吴斌、昌荣传播集团昌荣数字副总经理杨康、有赞科技CMO关予、视觉中国首席市场官陈文玉、安妮股份首席技术官郝汉、蚂蚁金服区块链市场研究负责人王盛泽、新浪移动内容运营总经理丛松等企业代表在峰会圆桌对话环节分别围绕“新思考?新发展”、“增长点? 新引擎”等主题展开产业融合升级探讨，嘉宾们认为，目前，互联网经济与传统产业的融合越来越深入，在各种应用场景中两者不断相互转化。未来，经济领域的数字化变革将越来越快，且必将为产业资源整合、商业模式创新、产品服务升级、市场规模提升，带来更多惊喜和想象空间。线上线下的结合将更加紧密和无缝连接，行业边界将更加模糊和融合发展，我们会在全面协同与数据智能的推动下，运用新技术构建新动能，更快更好地发展新经济、进入新时代。

本次峰会由全国工商联、人民日报社指导，人民网主办，人民网新电商研究院具体承办。

(责编：车柯蒙、孙阳)