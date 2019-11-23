增长点·新引擎：业界人士共议互联网企业新一轮创新增长

人民网北京11月23日电 （栗翘楚）今日，“2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”在京举行。在圆桌对话环节，来自视觉中国首席市场官陈文玉女士、蚂蚁金服智能科技事业群高级分析师王盛泽、新浪移动·内容运营部总经理丛松、安妮股份CTO郝汉围绕产业升级如何借力变化，互联网企业转型创新等方面分享自己的观点。

王盛泽表示，蚂蚁金服已经成立15年，支付宝等产品已经很成熟，所以寻找新的增长点对企业来说非常重要。除了布局“一带一路”沿线国家和地区，创新科技也是赋能手段之一，通过整合区块链、人工智能、安全技术、物联网、云计算科技赋能产业和合作伙伴。

丛松认为，目前互联网企业的增长点、驱动点就是高新技术。近几年，从人工智能与传统产业深度融合，从研发到应用落地，再到各个行业的深度融合并将其价值最大化正成为趋势。我们希望通过智能化的技术，能够在我们内容、数据、产品、商业各个层面都做效率的提升。

郝汉表示，在版权领域，科技手段能够协助大家创作内容，同时也是保护版权的重要手段，我们想通过区块链技术把内容快速通过数字签名将它固定到区块链上做一个原始的证据，可以把成本降到最低，效率做到最高，且还简单便捷，这是我们奋斗的目标。

陈文玉表示，图片库从池塘变成了大海，我们运用很多的技术、人工智能、大数据来反馈，如数据如何驱动技术的提升，技术如何带来更好的服务，再从服务本身的一些结果反馈，成为我们的大数据。

与会嘉宾一致认为，当下，产业融合发展日新月异，各行业不断打破技术边界、产品边界、市场边界、运营边界和区域边界，如何借助科技创新让企业持续保持增长，进一步释放潜力将成为下一步互联网企业转型的关键。

本场圆桌论坛由海南卫视主持人、飞说·VIP区块链创始人国晓飞主持。

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