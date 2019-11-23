新思考·新发展：业界人士共议“互联网+”背景下产业升级

人民网北京11月23日电 （记者 车柯蒙） “2019‘一带一路’新经济 新动能 全球产业融合发展峰会”今日在京举行。

在以“新思考·新发展”为主题的圆桌论坛上，京东大数据研究院首席数据官刘晖、北京和乐悠悠文化产业有限公司副总裁吴斌、昌荣传播集团昌荣数字副总经理杨康、有赞科技首席营销官关予就各行业在“互联网+”背景下如何通过创新发展路径推动企业升级，产业升级、如何结合自身发展，探索和思考产业升级的跨界融合、如何结合自身优势、跨界融通，助力中国经济结构转型升级等问题展开讨论。

刘晖表示，作为互联网企业，技术是驱动企业成长的核心动力。刘晖认为，早些年，供应链是零售企业的核心，随着技术、数据、互联网模式对行业的改变，通过信息革命改变之前信息不对称的情况，让城乡消费者受益，帮助实体产业提升能力，跨越发展门槛，助推中国企业供给侧结构性改革，这对于中国经济增长具有重要意义。

吴斌认为，技术可以改变世界，通过大数据可以看消费者本身的动机，挖掘核心的用户价值。随着互联网渗透到各行各业，联网企业也在纷纷进驻到线下，为传统企业发展赋能。

“互联网思维就是多尝试，找一些线头，抓一些机会。”杨康表示，目前，客户最大的需求就是数字化转型，原来广告概念提的多，现在营销概念提的多，慢慢将成为一个全产业链的经营。

关予认为，互联网发展为中小企业提供了如软件开发这样原来大企业才拥有的优势特权，技术将更多助力中小企业高质量发展。

与会嘉宾还围绕产业升级的跨界融合分享案例，刘晖分享智慧养殖、智慧种植案例，利用行业大数据分析，帮助区域根据当地土壤环境、自然环境确定明年播种方案。帮助养殖业和种植业真正的跟现代化的互联网技术、数字技术、人工智能技术相结合，全面提升自己能力。

吴斌表示，在文化产业，跨界的重点是如何通过流量平台把电影电视剧里面好的IP赋能到线下，为产业注入新活力。

杨康从数据层面、内容层面和媒体层面分享了三个跨界成型的产品。数据层面跨界同互联网公司合作从而影响企业整体经营决策，内容层面跨界进行产业化经营，媒体层面资源互换、生态合作。

关予分享到IP和一些文创产品结合的案例，用新的传播手段和营销能力，赋能一些老品牌新生命。

本场圆桌对话由无锡影都传媒有限公司总经理刘维娜主持。

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