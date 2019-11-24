市场准入负面清单再变短(经济新方位)

11月22日，《市场准入负面清单（2019年版）》（以下简称《清单（2019年版）》）公布。《清单（2019年版）》共列入事项131项，相比《清单（2018年版）》减少了事项20项，缩减比例为13%。

国家发改委体改司有关负责人表示，《清单（2019年版）》进一步缩短了清单长度、减少了管理措施、公布了主管部门、明确了统一编码，既丰富了内容、健全了体系，又增强了清单的科学性和规范性，以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断健全。

放开养老机构设立许可等审批

去年12月，《清单（2018年版）》列禁止和许可类事项151项，比试点版减少177项，减幅约54%。此次公布的《清单（2019年版）》又比去年的版本减少了20项，完成了“负面清单”的动态调整。

“市场准入负面清单制度改革不断深化，‘一年一修，动态调整’将成为这项改革的关键特征之一。”重庆大学公共管理学院教授陈升说。

此次清单减少的是哪些审批事项？

“不合时宜的”被删减。国家发改委有关负责人表示，坚持能短则短，持续推动缩短负面清单长度，此次又放开一批有含金量的审批。例如，将“养老机构设立许可”“社会福利机构设置许可”等措施放开，进一步放宽市场准入，降低准入门槛，将有效激发市场活力。

“清单变短，主要是将部分已落后于经济社会发展形势要求的管理措施放开，推动市场准入门槛不断降低。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩表示，在“合法有效”的前提下，把“放管服”改革中已取消的市场准入管理措施及时从清单中删除，巩固了前期动态调整的阶段性成果。

“不符定位的”被移出。《清单（2019年版）》严格遵循“边界法定”，将“船舶安全检验证书核发”等不符合清单定位的措施移出。

中国政法大学助理教授任启明认为，市场准入负面清单制度属于经济规制的内容。此次修订将大量社会规制、国家安全规制等其他目标的规制移出清单，精准了清单适用范围，也确保了清单的稳定性与连续性。“这对市场准入负面清单制度形成与发展具有重要意义，对稳定市场主体预期也有重要价值。”

杜绝“负面清单满天飞”

《清单（2019年版）》共列入事项131项，其中，禁止准入类事项共5项，许可准入类事项共126项。

国家发改委有关负责人介绍，《清单（2019年版）》将“地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）”纳入，至此，已将产业结构、政府投资等全国性市场准入类管理措施全部纳入，“全国一张清单”体系更加完善。针对“负面清单过多过乱”问题，取消各地区自行编制发布的市场准入类负面清单23个，有效杜绝“负面清单满天飞”情况。

“合法有效的市场准入措施‘全面覆盖’，大大提高市场准入负面清单的完整性，也杜绝了‘单外有单’、单外仍有禁止和限制市场准入的现象。”上海对外经贸大学法学院副教授申海平认为。

地方依法设立的市场准入管理措施被列入《清单（2019年版）》，新设立的准入措施也被及时列入，如，将“科创板首次公开发行股票注册”等依法新设的准入措施纳入，确保清单准确有效。

此外，《清单（2019年版）》还增列部分符合清单定位的准入措施。

扩大清单信息公开内容

在广泛征求和听取意见建议后，《清单（2019年版）》进一步扩大清单信息公开内容。一方面，在清单中首次列出每条措施的主管部门，便于市场主体参考。另一方面，按照“建立全国统一的清单代码体系”任务要求，依托全国一体化在线政务服务平台，赋予每个事项唯一识别代码。

陈升表示，长期以来，全国各地行政审批事项并未建立统一编码，各地行政审批在具体实施中存在诸多差异。此次初步建立全国统一的负面清单编码体系有效破解上述困境，让每一项市场准入类审批事项都有唯一的“身份证号”，规范负面清单事项。

国家发改委有关负责人表示，按照“清单之外不得另设门槛和隐性限制”要求，发改委、商务部将会同各地区各部门多渠道收集相关问题，及时发现各种形式的市场准入不合理限制和隐性壁垒，发现一起，推动解决一起，努力营造稳定公平透明可预期的营商环境。

《 人民日报 》（ 2019年11月24日 02 版）

(责编：冯粒、曹昆)