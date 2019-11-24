“老师把我当自家娃”(政策解读·摘帽之后)

“每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星，请指引我靠近你。”歌声从陕西佛坪县初级中学的舞台传来。

初中三年级的杨柳和同学一起，争取到了艺术节演出的机会。这样落落大方、勇敢自信的举动，换作两年前，杨柳怕是想都不会想。

说起彼时习惯于躲在角落里的女儿，妈妈胡春雨总有一份愧疚。“孩子从生下来就很少感受家庭的阳光，形成了多愁善感、内向的性格。”

17年前，杨柳还未出生，她爸爸突然身患重病，小康之家一夜致贫。那时还没有新型农村合作医疗，家里积蓄很快花光。最苦的日子，连春节口粮都是在商店里赊欠的。

2013年底，杨柳家被识别为贫困户。“通过公益岗位、政策帮扶，还有家里的出租房，收入慢慢增加，日子好过一些了。”胡春雨说。

2017年，县里给每名贫困户学生建立扶贫档案。除了享受义务教育“两免”以外，杨柳还收到了5500元的社会和学校资助。2017年底，家里脱了贫。

不仅如此，刚升入初中的杨柳还遇到了自己的“一帮一”老师——班主任郑福丽。根据佛坪教育扶贫政策，学校必须确保每名贫困生有教师“一帮一”，从学习辅导、心理疏导、亲情关怀、安全关爱、就业指导等各方面提供关怀，解决生活、学习困难。

“经济上，问题不大了，就是不自信。”看着和自己女儿一样大的小杨柳，郑福丽想走进她的内心世界。但杨柳对老师有些抵触。那一年，杨柳爸爸接受了第五次开颅手术。妈妈忙着照顾爸爸，没时间管她。担心被同学瞧不起，加之贪玩，杨柳在开学后没多久的测试中成绩很靠后。“就更自卑了。”杨柳回忆。

打开杨柳心扉的，是一件连郑福丽都忘了的小事。“当时，我们看班里男生打篮球赛，突然下大雨，全身都淋湿了。郑老师看到后就把我和她的女儿一起带到办公室，把头发擦干，衣服也吹干了。我想，原来郑老师把我当自家娃一样。”

之后，郑福丽经常让杨柳到自己家，和女儿一起做作业，给她检查，遇到错误立即讲解纠正。每个月，郑福丽都会家访，讲讲国家的扶贫政策，还有杨柳的学习状况。“杨柳的父母也很重视教育，他们想让自己的两个女儿都考上大学，这样才能改变命运。”

“郑老师总鼓励我向姐姐看齐，她学习很好，今年已经大四了。”提起姐姐，杨柳充满了羡慕。

辛勤的浇灌，让杨柳内心的希望发了芽。性格点亮了，学习也进步了。现在，杨柳的成绩稳稳排在全班第二。“现在郑老师总鼓励我超过第一名，”小杨柳狡黠一笑，“第一名就是她的女儿熊玉涵呀。”

“杨柳是我的骄傲。要说有什么诀窍，就是多鼓励她，发现她的优点。比如她学习认真努力，懂事体贴，帮妈妈分担家务，我会在全班同学面前夸奖她。”说起这些，郑福丽充满了成就感。

在给郑老师的信里，杨柳写道：“我们年轻，我们青春，就像天空中最闪亮的启明星，以后生活中不论遇到什么困难，都要相信自己是天空中那颗最亮的星。”

脱贫档案

佛坪县2018年通过国家评估验收，脱贫摘帽。2018年末，全县建档立卡贫困户2652户7927人，未脱贫户154户188人，贫困发生率0.7%，脱贫户人均纯收入达9533元。

政策亮点：实行辍学报告制。加强义务教育阶段中小学校学生管理，随时掌握学生在校情况，对48小时未到校又未履行请假手续的学生，一经发现学生辍学，立即向学生所在地乡镇政府和县级教育行政部门报告。目前，全县义务教育阶段入学率达100%。

摘帽以后举措：每名贫困户学生建立扶贫档案，从学前教育到高等教育一档到底，所在家庭即使在这个过程中脱贫，学生依然享受教育扶贫的各项优惠政策。

扶贫产业：旅游，食用菌，冷水鱼，山茱萸、天麻、猪苓等药材。

周边交通：佛坪地处陕西省南部，距西安200公里、汉中140公里。西安至成都高速铁路在县城设站，到汉中30分钟，到西安40分钟，到成都3小时。

打卡热点：长角坝镇沙窝村、西岔河镇耖家庄水稻公园、熊猫谷景区。

本期统筹：蒋雪婕

《 人民日报 》（ 2019年11月24日 02 版）

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