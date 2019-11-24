巴斯夫（广东）一体化基地启动

本报湛江11月23日电 （记者李刚）23日上午，投资总额达100亿美元的巴斯夫（广东）一体化生产基地，在广东省湛江市东海岛正式启动。

该项目是我国重化工行业首个外商独资项目，也是巴斯夫集团迄今为止最大规模的对外投资项目，建成后将成为巴斯夫在全球的第三大一体化生产基地。按照规划，整个基地从基础化学品到消费品的上下游生产装置将形成整合的价值链，为消费品和交通等增长型行业提供支持。基地首套装置将于2022年投入运营，整个一体化基地预计将于2030年建成。

《 人民日报 》（ 2019年11月24日 02 版）

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