蛋价连续12个工作日下降，月内降幅近20%

中新经纬客户端11月24日电 (熊思怡)继猪肉价格回落，鸡蛋也降价了！
农业农村部提供数据显示，截至11月22日14时，全国农产品批发市场鸡蛋平均价已连续12个工作日下降，月内价差最高可达2.25元/kg，降幅为18.04%。
多个鸡蛋品牌促销
资料图。中新经纬 熊思怡摄
中新经纬客户端走访北京石景山区一家物美超市时发现，该超市销售的缤纷田园、水清峪、正大桃谷香、耀坤等品牌鸡蛋正在进行折价促销。
价签显示，缤纷田园4个装鲜鸡蛋现价2.99元/盒，原价3.69元/盒；水清峪8个装谷物蛋现价6.58元/盒，原价6.99元/盒；正大桃谷香30个装鲜鸡蛋现价25.90元/盒，原价27.90元/盒；耀坤30个装柴鸡蛋现价25.5元/盒，原价32.8元/盒。中新经纬客户端注意到，不少消费者被“促销”、“让利”字样吸引来选购，一对中年夫妻甚至往购物车放进了4板鲜鸡蛋共120个。
也有消费者不为促销所动，市民李先生表示，“超市东西卖得贵，两个星期前批发市场柴鸡蛋才买五块七，超市就买八块五了……”据了解，李先生每天会花1个小时坐公交去批发市场购买当天食材。
知名农产品批发市场——北京新发地市场数据显示，批发市场的蛋价也降了！11月1日至11月22日，普通规格散鸡蛋平均价持续下跌，已由6.00元/斤(即12.00元/kg)降至4.70元/斤(即9.40元/kg)，降幅达21.67%。
不过，一位阿姨表示，鸡蛋价格的涨跌并不影响购买。“我每天早上吃一个鸡蛋，就在小区便利店买，(虽然每斤鸡蛋)价格比外面的超市还贵5毛，图个方便……现在生活好了，十几个鸡蛋多个一块几毛，没人在乎了。”
近期鸡蛋价格为何突然猛降？
资料图。中新经纬 熊思怡摄
芝华数据显示，2019年10月在产蛋鸡存栏量为11.85亿只，同比去年增加 11.48%。方正中期期货分析称，因10月份中下旬鸡蛋价格止跌上涨，再创新高，淘汰鸡价格大幅上涨，养殖盈利高企，导致养殖户对后市乐观，存惜淘情绪，淘汰量减少。且今年春季补栏强烈，10月新增开产量大。
11月22日，农业农村部召开新闻发布会指出，综合各方面的数据分析，预计全年禽肉增产潜力在300万吨以上，禽蛋增产80万吨以上。
方正中期期货还认为，当前正值鸡蛋市场消费淡季，在缺少节日刺激的情况下，市场需求整体一般。南华期货进一步指出，中国的两大节日中秋和春节对蛋价的影响非常明显，除了在特殊的年份(禽流感等)，每年的中秋与春节都是鸡蛋价格年度行情高点。
此外，在中央和地方政府打出一系列“保供稳价”的政策“组合拳”之后，猪肉价格近日迎来下跌。商务部数据显示，全国食用农产品市场猪肉批发价格已连续两周回落。这意味着，此前因肉价上涨而增加的鸡蛋消费需求也会减弱。
蛋价未来走势如何？
资料图。中新经纬 熊思怡摄
国托安信期货指出，截至11月14日，全国鸡蛋产区价格均价从5.25元/斤回落至4.79元/斤，销区跌至5.20元/斤。贸易监控数据显示，到货数量依旧偏低，走货继续放缓，库存持续回升。
美尔雅期货分析称，随着鸡蛋价格持续回调，养殖户低价抵触心理浓烈，部分地区养殖户开始囤货惜售，蛋商轮换出货，谨慎心理持续，预计近期鸡蛋价格继续偏弱。
方正中期期货认为，蛋商出货压力增加，积累了一定库存，同时国家拓宽猪肉进口渠道，全力推动生猪生产加快恢复制约猪价，猪价调整也给鸡蛋市场增加了不利因素，将继续拖累蛋价走势。(中新经纬APP)
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