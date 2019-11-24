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长三角企业“求贤若渴” 毕业生更青睐“前途”

姜刚

2019年11月24日09:54  来源：新华社
 
原标题：长三角企业“求贤若渴” 毕业生更青睐“前途”

新华社合肥11月24日电(记者姜刚)长三角地区人力资源一体化发展论坛暨2019年高校毕业生秋季招聘会23日在中国合肥人力资源服务产业园举行。来自长三角三省一市的企业携近2000个就业岗位，吸引着众多高校毕业生的目光，而大多数受访毕业生青睐在长三角地区工作，更关注的是企业提供的发展空间。

记者在招聘会现场了解到，尽管招聘会是在安徽合肥召开，但来自上海、江苏、浙江等地的众多企业，其中不乏一些知名企业，纷纷打出各式优越条件招揽人才，比如，上海一家企业提出“应届生包住宿，有午餐补助”，江苏一家企业则标注“根据实际岗位，起薪约6万元/年，首年度可提供租房补贴”。

在上海康恒环境股份有限公司的招聘展位前，围满了前来咨询的毕业生们，人事专员曾李芹和同事正在介绍公司招聘情况。“我们公司近年来的业务发展比较快，用人需求也比较大，此次总部和项目公司共提供100个就业岗位。”曾李芹说。

据曾李芹介绍，这家公司往年到安徽的高校做过招聘宣讲，但随团前来人力资源服务产业园招聘还是第一次。“没想到毕业生这么积极，才一会儿工夫，我们就接到二三十份求职简历了。”她说，下一步，该公司将做好面试、培训等工作。

被毕业生围成一团的企业招聘展位还有很多。

记者采访了解到，本次招聘会共有长三角沪、苏、浙、皖四省(市)的500家企业及近200家人力资源机构到场，安徽省内20余所高校近5000名学生赶赴现场求职咨询。

随着长三角一体化发展的深入推进，产业、资本和人才等融合也在加快。选择在长三角地区工作，受到大多数受访毕业生的青睐。

记者见到淮北师范大学生物工程专业大四学生叶港平时，他已投了4份求职简历，其中3份投给上海的企业，1份投给安徽的企业。“长三角一体化发展受到国家重视，未来的发展前景肯定很广阔。”叶港平说，“我之前在浙江一家果蔬加工公司实习，此次选择到上海或安徽工作，也是看中了这个区域的发展前景。”

关于求职的考虑因素，在安徽科居新材料科技有限公司人力资源部部长郭智勤看来，现在的毕业生求职不再只关注薪酬待遇了，专业培训和职业发展空间，也是重要考虑因素。

“我学的是机械专业，希望找到的工作能让我发挥专长。”在招聘会现场，来自安徽建筑大学的崔赛赛向记者表示，“公司能提供持续专业发展培训，量身定做职业生涯发展规划，同时畅通晋升通道，创造良好的发展环境。”

(责编：史雅乔、章斐然)
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