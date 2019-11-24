人民网>>财经

基本面稳健扎实、政策面利好频出，中国外贸稳增长有支撑——

中国外贸稳中提质，底气从何而来

顾 阳

2019年11月24日09:56  来源：经济日报
 
原标题：中国外贸稳中提质，底气从何而来

刚刚签完广交会上的合同，又打着“飞的”来到进博会采购……这一幕已成了很多外贸人的常态。从春华秋实的广交会到生机勃勃的进博会，中国外贸迎来了“双轮驱动”，并将在高质量发展的新征程上笃定前行。

海关数据显示，今年前10个月，我国外贸进出口总值实现25.63万亿元，同比增长2.4%，其中出口13.99万亿元，增长4.9%。从国际比较看，我国外贸在全球主要经济体中依然保持着较快增长。

多位接受经济日报记者采访的专家均表示，面对复杂严峻的外部环境，中国经济长期向好的基本面没有变，随着外贸内生动力的不断增强，中国完全有条件、有能力、有信心实现外贸稳中提质的发展目标。

结构优化成效好——

贸易伙伴遍布，产品逐渐“三高”，民企表现抢眼

来自天津海关的数据显示，今年前10个月，天津口岸对“一带一路”沿线国家贸易进出口总值首次突破3000亿元。

天津口岸是我国贸易市场多元化的一个缩影。目前，我国有230多个贸易伙伴，是130个贸易伙伴的前三大进口来源地，是61个贸易伙伴的第一大进口来源地。前10个月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.47万亿元，增长9.4%，高出全国整体增速7个百分点。

“从海关数据看，共建‘一带一路’高质量发展已取得明显成效。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，国际市场贸易布局的优化，特别是与“一带一路”沿线国家贸易合作潜力的持续释放，已成为拉动我国外贸增长的新动力。

不仅如此，商品结构上的优化升级也可圈可点。产业链长、更能体现自主性的一般贸易持续增长且占比有所提升，以集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等为代表的“三高”（高质量、高技术、高附加值）产品出口保持快速增长。玩具、纺织、鞋类等传统劳动密集型产品也加快升级步伐，出口保持了较快增长。

市场主体是外贸发展的重要支撑，市场主体有活力，外贸发展的内生动力自然也更强。作为外贸第一大主体，前10个月，我国民营企业表现抢眼，民营企业进出口增长了10.3%，高出外贸整体增速7.9个百分点。

动力转换势头猛——

电商漂洋过海，业态创新加快，营商环境优化

11月11日24时，宁波海关发布数据，当天该市跨境电商单量首次突破1000万单，连续3年居全国之首。杭州、东莞、深圳等地的跨境电商单量在“双11”期间也都有较大增长，成为我国外贸增长的一大亮点。

近年来，党中央、国务院高度重视跨境电商等贸易新业态新模式发展，先后出台了多项扶持政策，加快培育外贸发展的新优势。目前，我国已有35个城市设立了跨境电商综合试验区，在各方努力下，试验区内跨境电商成交额已连续两年实现了1倍以上增长，成为我国外贸领域名副其实的生力军。

中国宏观经济研究院外经所副研究员杨长湧表示，跨境电商、市场采购、外贸综合服务平台等新业态新模式的出现，为外贸企业发展开辟了新通道，也为外贸新旧动能转换注入了新动力。下一步，要持续推动外贸领域的制度创新、管理创新和服务创新，释放更多的改革红利。

培育外贸新业态新模式，离不开良好的营商环境。世界银行《2020年营商环境报告》显示，我国营商环境排名跃升15位至第31位。有问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。总体看，营商环境的持续改善，不仅给外贸“稳增长”带来了稳定预期，更给广大企业带来实实在在的获得感。

专家建议，要继续打好“稳外贸”系列组合拳，通过简政放权、减税降费等举措和更高水平的扩大开放，推动加快外贸新旧动能转换，助力外贸高质量发展。

稳中提质信心足——

大势企稳回升，利好继续升级，韧性底气十足

增速下降，是否意味着中国外贸已进入下行拐点？对此，商务部有关负责人回应指出，当前中国外贸规模仍保持稳定，外贸结构也在持续优化，外贸发展仍具有诸多有利条件，有信心保持稳中提质的发展势头。

多家市场机构预测，受中美经贸谈判取得实质性进展、去年同期低基数效应以及全球需求企稳等因素叠加影响，四季度我国外贸增速企稳回升将是大概率事件。

从基本面看，当前我国经济运行在合理区间，特别是随着供给侧结构性改革的深化、企业创新能力的提升和外贸转型升级的加快，将对我国外贸增长形成有力支撑。

从政策面看，继加大出口退税、完善出口信用保险、提升贸易便利化等一系列措施后，我国还将从推动外贸园区升级、培育新业态、扩大进口等方面出台新的稳外贸措施“升级版”。

近期，商务部会同相关部委形成的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》已由中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过。作为建设经贸强国、推动外贸提质增效的顶层设计，此举有望开启我国外贸高质量发展的新征程。

基本面稳定，政策面利好频出，更多的改革创新还在路上。苏州工业园区一家长期从事代工生产的企业负责人表示，面对外需放缓的挑战，企业积极谋求转型发展。今年以来，公司自有品牌出口份额占比已从几年前的不足3%上升到20%以上。

“中国外贸韧性强、有底气！外贸全年平稳运行、稳中提质的态势没有变。未来，中国仍将发挥全球经贸发展‘稳定器’的作用。”李魁文说。

(责编：史雅乔、章斐然)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved