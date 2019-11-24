原标题：中国外贸稳中提质，底气从何而来

刚刚签完广交会上的合同，又打着“飞的”来到进博会采购……这一幕已成了很多外贸人的常态。从春华秋实的广交会到生机勃勃的进博会，中国外贸迎来了“双轮驱动”，并将在高质量发展的新征程上笃定前行。

海关数据显示，今年前10个月，我国外贸进出口总值实现25.63万亿元，同比增长2.4%，其中出口13.99万亿元，增长4.9%。从国际比较看，我国外贸在全球主要经济体中依然保持着较快增长。

多位接受经济日报记者采访的专家均表示，面对复杂严峻的外部环境，中国经济长期向好的基本面没有变，随着外贸内生动力的不断增强，中国完全有条件、有能力、有信心实现外贸稳中提质的发展目标。

结构优化成效好——

贸易伙伴遍布，产品逐渐“三高”，民企表现抢眼

来自天津海关的数据显示，今年前10个月，天津口岸对“一带一路”沿线国家贸易进出口总值首次突破3000亿元。

天津口岸是我国贸易市场多元化的一个缩影。目前，我国有230多个贸易伙伴，是130个贸易伙伴的前三大进口来源地，是61个贸易伙伴的第一大进口来源地。前10个月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.47万亿元，增长9.4%，高出全国整体增速7个百分点。

“从海关数据看，共建‘一带一路’高质量发展已取得明显成效。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，国际市场贸易布局的优化，特别是与“一带一路”沿线国家贸易合作潜力的持续释放，已成为拉动我国外贸增长的新动力。

不仅如此，商品结构上的优化升级也可圈可点。产业链长、更能体现自主性的一般贸易持续增长且占比有所提升，以集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等为代表的“三高”（高质量、高技术、高附加值）产品出口保持快速增长。玩具、纺织、鞋类等传统劳动密集型产品也加快升级步伐，出口保持了较快增长。

市场主体是外贸发展的重要支撑，市场主体有活力，外贸发展的内生动力自然也更强。作为外贸第一大主体，前10个月，我国民营企业表现抢眼，民营企业进出口增长了10.3%，高出外贸整体增速7.9个百分点。

动力转换势头猛——

电商漂洋过海，业态创新加快，营商环境优化

11月11日24时，宁波海关发布数据，当天该市跨境电商单量首次突破1000万单，连续3年居全国之首。杭州、东莞、深圳等地的跨境电商单量在“双11”期间也都有较大增长，成为我国外贸增长的一大亮点。

近年来，党中央、国务院高度重视跨境电商等贸易新业态新模式发展，先后出台了多项扶持政策，加快培育外贸发展的新优势。目前，我国已有35个城市设立了跨境电商综合试验区，在各方努力下，试验区内跨境电商成交额已连续两年实现了1倍以上增长，成为我国外贸领域名副其实的生力军。

中国宏观经济研究院外经所副研究员杨长湧表示，跨境电商、市场采购、外贸综合服务平台等新业态新模式的出现，为外贸企业发展开辟了新通道，也为外贸新旧动能转换注入了新动力。下一步，要持续推动外贸领域的制度创新、管理创新和服务创新，释放更多的改革红利。

培育外贸新业态新模式，离不开良好的营商环境。世界银行《2020年营商环境报告》显示，我国营商环境排名跃升15位至第31位。有问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。总体看，营商环境的持续改善，不仅给外贸“稳增长”带来了稳定预期，更给广大企业带来实实在在的获得感。

专家建议，要继续打好“稳外贸”系列组合拳，通过简政放权、减税降费等举措和更高水平的扩大开放，推动加快外贸新旧动能转换，助力外贸高质量发展。

稳中提质信心足——

大势企稳回升，利好继续升级，韧性底气十足

增速下降，是否意味着中国外贸已进入下行拐点？对此，商务部有关负责人回应指出，当前中国外贸规模仍保持稳定，外贸结构也在持续优化，外贸发展仍具有诸多有利条件，有信心保持稳中提质的发展势头。

多家市场机构预测，受中美经贸谈判取得实质性进展、去年同期低基数效应以及全球需求企稳等因素叠加影响，四季度我国外贸增速企稳回升将是大概率事件。

从基本面看，当前我国经济运行在合理区间，特别是随着供给侧结构性改革的深化、企业创新能力的提升和外贸转型升级的加快，将对我国外贸增长形成有力支撑。

从政策面看，继加大出口退税、完善出口信用保险、提升贸易便利化等一系列措施后，我国还将从推动外贸园区升级、培育新业态、扩大进口等方面出台新的稳外贸措施“升级版”。

近期，商务部会同相关部委形成的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》已由中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过。作为建设经贸强国、推动外贸提质增效的顶层设计，此举有望开启我国外贸高质量发展的新征程。

基本面稳定，政策面利好频出，更多的改革创新还在路上。苏州工业园区一家长期从事代工生产的企业负责人表示，面对外需放缓的挑战，企业积极谋求转型发展。今年以来，公司自有品牌出口份额占比已从几年前的不足3%上升到20%以上。

“中国外贸韧性强、有底气！外贸全年平稳运行、稳中提质的态势没有变。未来，中国仍将发挥全球经贸发展‘稳定器’的作用。”李魁文说。

(责编：史雅乔、章斐然)