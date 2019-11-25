原标题：政策连发 优化营商环境改革持续提速

从建厂动工到首批整车进入门店，从一片空地到具备制造能力的工厂，只用了10个月的时间，特斯拉在中国上海创下全世界最快整车厂建厂纪录。特斯拉全球副总裁陶琳说，每一个流程都达到速度极限，没有中国政府的支持就不可能有这样的奇迹。她欣喜地发现，伴随中国营商环境持续的改善，“上海速度”正变成中国普遍速度。

营商环境好不好，企业最有发言权。特斯拉的中国故事不是个例。日前，在财政部、北京市政府与世界银行联合主办的优化营商环境高级别国际研讨会上，中国营商环境的改善获得众多国际机构、跨国企业的点赞。与会人士指出，希望各项举措能够落到实处，对标全球最佳，以更大开放和改革力度推进打造具有国际竞争力的营商环境。

我国优化营商环境跑出加速度

“放管服”持续深入、《优化营商环境条例》出炉、外商投资法自明年1月1日起实施、全年超2万亿元的更大规模减税降费、北京在本月发布营商环境改革3.0版……一系列动作都显示了我国优化营商环境的改革正在不断加速。

世界银行最新发布的《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境排名比去年大幅提升了15位，跃居全球第31位，连续两年成为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

财政部部长刘昆在优化营商环境高级别国际研讨会开幕辞中表示，近年来，财政部按照党中央、国务院决策部署，牵头会同有关部门和京沪两市政府，以参与世界银行全球营商环境评估为契机，瞄准全球前沿水平，推进了一系列大刀阔斧的改革，成功推动中国营商环境全球排名提升。

刘昆指出，下一步，将推动有关方面以全球最佳为导向，以开放促改革，打造符合国际通行规则的营商环境；以企业需求为导向，按需施策、务求实效，进一步提升企业的政策获得感和满意度；以问题为导向，借助《全球营商环境报告》反映的薄弱环节，精准施策，以更大的力度、更加务实的举措，持续优化中国营商环境。

地方层面的改革举措也在加速推进，优化营商环境已经成为地方工作的重中之重。以北京市为例，从2017年出台《率先行动改革优化营商环境实施方案》到2018年出台《进一步优化营商环境行动计划（2018-2020年）》，提出建设国际一流营商环境高地的目标，再到先后出台优化营商环境1.0、2.0、3.0版系列改革政策，政策先行，层层深入，持续深化改革。两年来，北京市审批环节精简比例达32%，审批时间压缩比例达64%、全面实施减税降费政策降低企业税费成本2000多亿元，营商环境改革措施降低企业成本约70亿元。

“中国在营商环境方面的变化是非常让人印象深刻的。尤其是监管的透明度和预期性在增强，这很重要，说明中国在不断地向世界上的领先国家看齐。”亚洲基础设施投资银行副行长兼秘书长艾德明说。

中国投资环境获世界认可

营商环境好不好，企业最有发言权。多位来自国际商协会、跨国企业的与会人士指出，对中国投资环境和投资前景表示乐观，希望增进沟通交流，寻求共赢。

美中贸易全国委员会副会长彭捷宁说，对中国近年来推进的包括减税、外资开放等深化改革的举措以及优化营商环境的努力表示乐观，会继续关注这些举措的执行落地。

中国美国商会会长毕艾伦说，美国公司对中国市场很感兴趣，商会调研显示，有三分之二的美国公司将中国市场列为最具吸引力的投资地前三位。中国政府推进的“放管服”改革、外商投资法等都释放了好的信号。下一步这些举措如何与现有的法律互动配合可能是一个重点。

“特斯拉进入中国市场以来，明显感受到营商环境变化带来的提升，特斯拉在上海建厂就是一个例子。”特斯拉全球副总裁陶琳说，特斯拉在上海整车厂建厂速度全世界最快，没有中国政府的支持就不可能有这样的奇迹。

她表示，作为企业，最为关注的就是在投资地面临的法律法规以及竞争环境的公正性、政府行为是否高效、对企业的创新行为是否可以包容鼓励。近年来，中国在这方面提升很快。她欣喜地发现，伴随中国营商环境持续的改善，“上海速度”正变成中国普遍速度。她说，希望能够进一步加快法制化的进程，并以更大力度的开放和创新来获得更完美的提升空间。

法国兴业银行（中国）有限公司董事长博纳说，近年亲眼见证了中国市场巨大的变化，尤其是2017年以来金融对外开放的步伐明显加快，希望能够参与进来，与中国同业多沟通、多开诚布公的对话交流。

对标全球最佳 改革还在路上

营商环境没有最好，只有更好。国务院发展研究中心党组书记马建堂指出，营商环境改革永远在路上，要大踏步推进营商环境优化改革，一要深入推进简政放权，实现简政从“减事”向“减负减支”延伸、放权由“下放”向“放开放活”转变。二要全面推进放管有机结合，实现由“严进宽管”转向“宽进严管、公平公正、包容审慎”的新型监管。三要进一步拓展优化服务范围，全面提升政务服务效率、公用事业服务水平和社会公共服务质量。

马建堂说，中国政府高度重视营商环境改革，大力推进简政放权等改革不断深化。这一改革不仅催生了大量市场主体，对稳增长保就业发挥了关键支撑作用，还加快了新旧动能接续转换和经济结构优化升级。总体而言，营商环境的改善激发了市场活力、增强了内生动力、释放了内需潜力。

国务院发展研究中心副主任、研究员王一鸣就中国营商环境改革提出了七个方面的建议：重视产权保护制度，强化竞争政策基础地位，进一步放宽基础产业和服务领域市场准入，进一步推进公正监管，提高政府服务效率，完善信用体系，加快完善法律法规。

十三届全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为，营商环境好不好，关键是看中小企业能否发展起来。要重视世行评估当中发现的几个短板，比如，信贷、税费、企业破产等。要更加重视解决中国面临的突出问题，比如，促进基础产业竞争，加快土地制度改革，进一步放宽服务业准入。

世界银行中国、蒙古和韩国局国别业务主任艾卡思充分肯定了中国在营商环境改革方面取得的巨大进步，他同时提出中国在营商环境改革方面的四点建议：一是推广京沪两地的改革经验，缩小地区间营商环境差距；二是借鉴国际最佳实践经验，解决目前存在的一些短板；三是积极应对新技术的机遇与挑战；四是在更大范围内改善营商环境。

(责编：邢郑、孙阳)