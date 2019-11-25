生猪价格9连降 产能下滑基本见底

截至目前，全国已有28省份出台了扶持生猪生产的政策文件。一系列生猪稳产保供政策效果正在显现。在农业农村部日前召开的生猪生产形势新闻发布会上，农业农村部相关负责人表示，生猪产能下滑已基本见底。全国生猪生产整体进入止降回升转折期。从供求角度分析，不支持生猪价格高价位持续运行。此外，农业农村部监测数据显示，全国农产品批发市场猪肉平均价格自11月11日起已实现9连降。
9月6日，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，明确了一揽子支持生猪生产发展的政策措施。之后，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通部和银保监会多个部门全力推进生猪稳产保供各项工作。
各地也都加大政策落实力度。截至目前，全国已有28个省（区、市）出台了扶持生猪生产的政策文件。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍，一些省份大力支持龙头企业扩产增养，建设高标准规模养殖场，增加产能的同时推动产业升级。不少地市级也出台了生猪稳产保供的政策措施，以真刀真枪硬措施支持生猪生产恢复和发展。
“总的看，各项政策的效果正在显现，全国生猪生产整体上进入了止降回升的转折期，生猪存栏环比降幅进一步收窄，能繁母猪存栏开始止降回升，规模养殖场生产恢复进一步加快，各项生产指标都在好转，供需矛盾有所缓解。进入11月份，生猪价格也有所回落。”杨振海说。
更多积极因素正在累积。杨振海介绍，全国能繁母猪存栏首次止降回升。10月能繁母猪环比增长0.6%，这是自去年4月以来能繁母猪存栏环比首次增长。全国规模养猪场生猪生产持续较快恢复。规模猪场生猪存栏和能繁母猪存栏均已连续两个月环比增长。全国生猪存栏降幅进一步收窄。
“从这些积极因素判断，当前全国生猪产能下滑已基本见底，年底前存栏有望止降回升，这也是我们的目标。”杨振海说。
不过，杨振海也表示，生猪生产有自身的规律，恢复生产还是需要一个过程。对于明年上半年的生猪生产来说，主要取决于今年下半年能繁母猪存栏数量。在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产将进一步好转。但是，市场供应明显增加可能还要到明年下半年。力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。
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