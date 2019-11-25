原标题：2018年GDP修订后接近92万亿元

国家统计局日前发布了修订后的2018年国内生产总值（GDP）数据。主要结果为：2018年国内生产总值为919281亿元，比初步核算数增加18972亿元，增幅为2.1%。修订后的第一产业增加值为64745亿元，比重为7.0%；第二产业增加值为364835亿元，比重为39.7%；第三产业增加值为489701亿元，比重为53.3%。

国家统计局核算司负责人指出，国家统计局依据经济普查数据和相关部门资料，按照第四次全国经济普查年度GDP核算方法，对2018年GDP初步核算数进行了修订。

数据显示，修订后的2018年GDP为919281亿元，与2018年初步核算数900309亿元相比，总量和幅度分别增加18972亿元和2.1%。与前三次经济普查年度16.8%、4.4%、3.4%的GDP增幅相比，第四次全国经济普查年度GDP修订幅度最小。

值得注意的是，2018年GDP数据修订后，三次产业结构有所变化。第一产业增加值占GDP比重为7.0%，比初步核算数降低0.1个百分点；第二产业增加值比重为39.7%，比初步核算数降低1.0个百分点；第三产业增加值比重为53.3%，比初步核算数提高1.1个百分点。

(责编：邢郑、孙阳)