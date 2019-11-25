人民网>>财经

专家们在首届全球生物医药前沿技术与政策法规大会上表示——

中国新药研发有望迎来“黄金十年”（专家观点）

本报记者  赵永新

2019年11月25日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　2008年新药创制国家重大科技专项启动以来，我国的生物医药研发全面发力，已由此前的国家“第三方阵”迈入“第二方阵”，正由仿制药大国向创新药大国加快转型。

　　下一个十年中国新药研发的态势如何？

　　前不久，在首届全球生物医药前沿技术与政策法规大会上，与会的各方人士达成共识：如果能尽快补齐短板，中国有望迎来新药研发的“黄金十年”。

　　生物医药一头连着国计，一头连着民生，已成为许多国家重点发展的高新技术产业。中国食品药品企业质量安全促进会副秘书长谢久忠指出，近年来我国生物医药创新能力迅速提升，产业规模不断扩大，产业环境持续改善。但是，对标发达国家，我国的生物医药依然存在产业规模较小、自主创新品牌较少、产业链不够完善等问题。只有尽快补齐短板，我国生物医药产业才能加快创新步伐，实现从量的积累向质的飞跃，从点的突破向系统能力提升。

　　专家们指出，新药开发是一个环环相扣的生态系统，在从仿制药大国向创新药强国转型的进程中，有四大短板亟须补齐——

　　一是基础研究。信达生物创始人兼总裁俞德超、佑和医药CEO赵大尧、微境生物科技/苏州偶领生物创始人谢雨礼等认为，基础研究是新药开发的源泉，要想成为创新药强国，必须夯实基础研究这个基石。尽管近些年我国研发了许多新药，但无论是发病机理、药物靶点还是技术手段，都缺乏真正意义的原创。因此，无论是大学、科研机构还是新药开发企业，都应高度重视基础研究，以更大的力度和开放的心态，加大投入、深化合作，力争在新发现、新靶点、新技术上有所突破。

　　二是临床研究。北京大学分子医学研究所所长肖瑞平说，临床研究既是新药开发绕不过去的关口，也是检验新药开发质量和水平的试金石，更是一个国家医药创新水平的重要标志。长期以来，我国一直以仿制药为主，新药开发的临床研究还比较薄弱。虽然近年来相关部门和各大医院都加快了临床研究中心的建设，但数量和质量都有待提高。

　　三是低水平重复研发。中国医药企业管理协会会长郭云沛和加科思董事长王印祥、荣昌生物创始人房建民博士等指出，尽管中国生物医药这些年来的创新速度明显加快，但创新的质量还不高，“扎堆创新”的低水平重复问题尤其突出。这不仅不利于企业的自身发展，也会在研发、投资、临床、审评等环节造成严重的资源浪费。对此，无论是国家管理部门还是投资者、企业负责人，都必须高度重视。

　　四是监管政策。国投创新首席科学家何如意指出，药品属于非常特殊的商品，新药开发的全球同台竞争异常激烈，研发效率和水平与国家的药品监管政策休戚相关。自2015年以来，我国在药品审评、审批领域进行了大刀阔斧的改革，助推新药开发。我国的新药研发要想在下一个十年有所突破，离不开公平公正高效的行政监管，政策的连续性、科学性、合规性和国际化十分关键。

　　国家药监局药品审评中心首席科学家徐增军表示，我国的药监改革已经步入加快落地的新阶段，审评中心会以实施新的《药品管理法》为契机，尽快出台、完善相关实施细则，为新药开发助力。

　　“中国新药研发这趟迟来的列车已经驶入快车道，前景十分广阔。”会议主办方、同写意新药英才俱乐部创始人程增江认为，经过相关各方的共同努力，下一个“黄金十年”未来可期。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月25日 19 版）

(责编：邢郑、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved