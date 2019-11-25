616亿元农田建设补助资金预算提前下达

本报北京11月24日电 （记者王观）记者日前获悉：财政部会同农业农村部整合农业综合开发专项资金、土地整治工作专项资金和农田水利建设资金用于高效节水灌溉部分，设立农田建设补助资金，支持用于高标准农田及农田水利建设。按照预算法等有关要求，10月下旬，中央财政提前下达地方和新疆生产建设兵团2020年农田建设补助资金预算（指标）共计616亿元，提前下达预算超过2019年同口径预算执行数的90%。

财政部要求各地要按照有关规定，结合中央下达预算做好预算编制、分解下达等工作，待进入2020年预算年度后，按程序及时拨付资金。各省（区、市）用于贫困县的该项资金增幅不低于该项资金平均增幅。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 01 版）

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