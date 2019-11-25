“政策红利为投资增添动力！”（身边看“六稳”⑩）

清晨，淡淡薄雾中，汉江如一条玉带穿越陕西安康。在临江的东坝片区，不少居民正在锻炼身体。

“以前这附近有个老污水厂，臭得很！路过都赶紧绕开，更别说锻炼了。”60岁的市民汪彩琴舒展身体，深呼吸，“现在这空气，真好！”

汪彩琴不知道的是，在离她没几步路的地下，“藏”着已经投入运营的下沉式污水处理厂——安康江南再生水厂。作为安康中心城市水环境PPP（政府和社会资本合作）子项目之一，水厂总投资5.8亿元。新水厂不仅对周边环境影响小，净水效果也特别棒：出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准。

项目的社会投资方——国投集团旗下的中国水环境集团安康公司总经理杨博说，“政府的稳投资举措纷纷出台，帮我们闯过了三道关！”

头一关，审批关。

一年多的工期十分紧张，杨博和同事们又是第一次来安康做项目，拿不准当地的审批效率。“比如申请施工许可证，涉及规划、用地、质监等多个环节，以往得花大半年时间。”

出乎意料，随着“放管服”改革持续深化，项目仅用半个月就拿到了施工许可证。

第二关，资金关。

“江南再生水厂建设、运营标准高，资金需求量大。一开始，我们主要依靠自有资金，压力比较大。”杨博曾为此犯过愁。

“你们可以申请补短板补助资金呀！放心，我们用最快的速度来协调。”安康市住建局有关负责人的话，宽了杨博的心。他记得，那时还是盛夏，工地10多平方米的狭窄板房里闷热似蒸笼。相关科室的工作人员挤在一块联合审批材料，忙时饭也顾不上吃，仅用3天，就将2000万元的补短板补助资金拨付到位。

财政送来“及时雨”，银行服务也很给力：中国银行安康分行成立了专项服务团队。“常常是早上在安康收集资料，中午驱车200多公里到西安与省行对接，下午再返回。”银行团队成员隆忠蔚说。最终，赶在主体工程建设前，贷款顺利到位。

最后一关，成本关。

“今年，建筑行业增值税适用税率由10%降至9%，我们的施工单位估计能减免税费上百万元。”杨博说。

“政策红利为投资增添动力！”杨博感触最深的还是政府的契约意识，“安康市多次强调，政府秉持契约精神，是优化营商环境的重要一招。”

明年开春，江南再生水厂的地面上，将建起生态休闲公园和科普馆，市民们多了一个好去处；投资20多亿元的给排水建设、管网、污泥处理等项目也将陆续开工，一江清水浩荡北上……

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 01 版）

(责编：邢郑、孙阳)