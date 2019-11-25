高铁开进沂蒙山 脱贫安上加速器

本报北京11月24日电 （记者陆娅楠、侯琳良）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：日照至兰考高速铁路日照至曲阜段（以下简称日兰高铁日曲段）将于11月26日开通运营，沂蒙革命老区接入全国高铁网，为脱贫攻坚奔小康装上“加速器”。

通高铁之前，沂蒙老区群众走出大山最快的方式是高速公路。作为山东铁路史上投资最大、沿线人口最多的铁路，日兰高铁在临沂境内线路最长、站点最多，方便老区人民出行、带动当地经济发展。

日兰高铁日曲段位于山东省南部地区，线路全长235公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高速铁路网的重要联络线。这一高铁建成通车后，将与京沪高铁、济青高铁、青盐铁路贯通形成环山东省高铁通道。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 01 版）

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