流动的中国很繁忙（经济新方位·70年数据说明什么）

交通是基础性、服务性、引领性、战略性产业，是兴国之要、强国之基。新中国成立70年来，特别是改革开放以来，我国交通基础设施加速成网，运输服务能力连上台阶，为百姓生活带来巨大便利，也在国民经济发展中发挥了重要的先行作用。

综合交通运输网络日趋完善

新中国成立之初，全国铁路总里程仅2.2万公里，没有一条高速公路，只有12条民航航线……伴随着改革开放带来的放开市场、建立社会化融资机制等举措的落地，交通基础设施建设的步伐加快。特别是党的十八大以来，现代综合交通运输体系建设进入新阶段，多种运输方式齐头并进。

“30年前，我们还在为出门难求一张坐票而苦恼；而今天我们去距离1000公里以外的城市开会、办事后可以当日返回，并可选择不同的交通方式。”中国工程院院士郑健龙感慨。到2018年末，铁路路网纵横延伸，全国铁路营业总里程达13.2万公里，较1949年增长5.0倍， 高铁营业总里程居世界第一；公路路网四通八达，全国公路总里程达485万公里，是1949年的60.0倍；民航面貌焕然一新，定期航班航线总条数达4945条，是1950年的412.1倍。

在中国工程院院士傅志寰看来，建设交通强国，要建设交通大通道，构建经济走廊，打造发展的脊梁；要依托高速、便捷、网络化的现代交通，缩短时空距离，促进区域一体化；激活交通乘数效应，使高铁经济、港口经济、空港经济茁壮成长。

70年来，我国交通运输经历了从“瓶颈制约”到“初步缓解”，再到“基本适应”的发展历程。目前，由铁路、公路、水路、民航等多种运输方式组成的综合交通运输体系基本形成，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，交通运输服务保障能力显著提升，国民经济主动脉作用日益显现。

运输服务能力显著提升

2018年，全国主要运输方式完成货运量515亿吨，货物周转量204686亿吨公里，是1949年的275.3倍和793.8倍，年均分别增长8.5%和10.2%。如今的中国，已是全球货运量最大、运输最繁忙的国家。

——四通八达的交通运输网络，支撑起南来北往的繁忙物流。2018年末，我国高速公路总里程已居世界第一。高速公路的发展，极大提高了我国公路网的整体技术水平，优化了综合立体交通网络结构，对提高交通供给能力、有效满足交通需求、缓解交通瓶颈制约发挥了重要作用。世界银行专家评价，在构建现代化高标准的国家公路网、推进区域经济一体化发展和促进社会团结方面，中国处于全球领先地位。

——量质齐升的先进设备，满足了与日俱增的货运需求。70年来，我国铁路机车、民用汽车、民用飞机等交通设备保有量迎来了大幅提高。到2018年末，全国铁路拥有机车2.1万台；民用汽车保有量2.3亿辆，是1949年的4564.1倍；民用飞机由1985年的404架增至2018年的6134架……数量激增的同时，各类设备也在不断创新。“复兴号”列车、C919大型客机、2.1万标箱全球最大集装箱船相继问世，铁路重载列车实现牵引重量从2万吨到3万吨的跨越……近年来，以高速列车、大功率机车、大型客机为代表的一批高性能铁路和飞机装备技术逐步达到世界先进水平。

“旺盛的需求与资源约束需要我们多上拉得多、跑得快的先进运输装备，而且必须安全可靠、自主可控。”交通运输部科学研究院院长石宝林认为，交通先进设备的大范围应用和水平提升适逢其时，有效满足了发展带来的旺盛货运需求。

——运输服务转型升级，提高货物流转效率。

“近年来我国逐步形成了便捷、高效、智能的货物运输服务体系，一批国际领先的现代技术广泛应用，多式联运、无船承运、无车承运等货运组织形式快速发展。”石宝林说，这些成果使物流效率得以大幅提高，为降低物流成本、改善营商环境，进而支撑实体经济发展贡献突出。

从交通大国迈向交通强国

根据今年9月印发的《交通强国建设纲要》，到本世纪中叶，要全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。交通强国会是什么样？从交通大国迈向交通强国，还需做哪些工作？不少专家表示，建设交通强国是一项系统工程，必须统筹推进、久久为功。

——发挥先行作用，强化战略支撑。“现代社会与交通密切相关，国家要强盛，交通须先行。”交通运输部规划研究院院长陈胜营认为，建设交通强国，就要加快推进质量变革、效率变革和动力变革，不断提高交通运输产品和服务供给质量，全面提升综合交通体系整体效率，加快建立科技创新引领新格局，形成完善的交通现代治理体系，在全球新一轮竞争中赢得主动。

——点燃创新引擎，收获强大动力。“交通运输行业的飞速发展离不开交通科技的支撑与推动。”郑健龙认为，建设交通强国，就要打造富有活力、智慧引领的交通科技创新体系，同步开展科技创新、体制创新、管理创新，让中国交通的硬实力与软实力均步入世界前列。“未来，我们应当瞄准全球新一轮科技革命具有前瞻性、颠覆性的前沿科技领域，研发车辆自动驾驶、超高速轨道列车、无人机、智能船舶等各领域新一代智能交通工具。同时，构建综合交通大数据中心体系，促进各种运输方式数据互联共享。”石宝林说。

——强化统筹协调，形成发展合力。石宝林认为，我国下一步应加强运输结构的优化调整，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移，同时推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，优化组织模式，提高物流效率，从而打造一流的综合交通运输服务体系。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 02 版）

(责编：邢郑、孙阳)