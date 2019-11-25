存栏稳步回升 供应平稳有序（保供稳价在行动）

本报合肥11月24日电 （记者游仪）记者近日从安徽省农业农村厅获悉：目前安徽生猪生产保持相对稳定，生猪存栏已稳步回升，养殖户积极性正逐步恢复。

据统计，安徽10月生猪期末存栏1148.57万头，环比增加1.25%，其中能繁母猪期末存栏116.55万头，环比增加1.18%。11月初，猪价有所回调。大型养殖企业纷纷在安徽布局养猪业，激发养殖户生产积极性。据不完全统计，大北农、牧原、天邦等企业在皖在建项目年出栏生猪规模超过1000万头，已签订协议准备开工的项目年出栏生猪规模为635万头。

省级财政已安排2000万元，用于对受影响较大的生猪调出大县的规模化养殖场（户）给予临时性生产救助；安排1亿元重点支持生猪规模养殖场（户）改进节水工艺和设备、建设粪污资源化利用配套设施；安排1000万元，重点补助小型屠宰企业开展非洲猪瘟自检工作。此外，安徽依法调整禁养区范围，落实养殖用地政策，深入推进各项措施落实。

本报武汉11月24日电 （记者范昊天）记者日前从湖北省农业农村厅获悉：截至10月底，全省生猪存栏1595.2万头，环比增加4.12%；能繁母猪存栏162.2万头，环比增加6.36%。11月11日至17日，猪肉均价环比下降1.78%。猪肉价格自今年9月份以来，首次回落。

各地推出稳产保供系列措施，保证生猪产能企稳回升。武汉市对配套建设生物安全设施的万头以上规模养猪场，每个场补贴60万元；宜昌市级财政筹集2000万元资金扶持生猪生产；仙桃市每年安排2000万元以上资金，支持生猪养殖场标准化建设；神农架林区对引进饲养良种能繁母猪5头以上的养殖主体，每头“以奖代补”补贴1000元。

在扶持政策激励下，一批生猪养殖龙头企业扩产积极性高涨。温氏、牧原等15家省内外大型养猪龙头企业在湖北扩产意愿强烈，近两年规划新增产能超过1100万头。湖北各地严格对养殖生产、屠宰加工等强化洗消措施。据统计，全省各地共投入各类消毒药品2359.5吨，资金2740余万元。目前全省已建成大型洗消中心40个。

本报沈阳11月24日电 （记者刘洪超、刘佳华）记者近日获悉：辽宁安排贷款贴息资金4133万元，组织各市对去年8月1日至今年7月31日期间有流动资金贷款的种猪场和规模猪场开展贷款贴息。据统计，9个市85个猪场共获贷款贴息资金775万元。在扶持政策大力支持下，辽宁各地建设现代化生猪养殖基地、屠宰加工企业的积极性高涨。目前，全省新建投资500万元以上规模猪场106个。

据统计，今年前三季度全省生猪存栏978.5万头，其中能繁母猪存栏130.1万头，生猪出栏1627.3万头，猪肉产量138.2万吨。省农业农村厅有关负责人介绍，生猪存栏量自7月初开始至10月末，月均增幅为4.9%。

此外，辽宁还在全省范围内启动规模猪场月度跟踪监测工作，对全省6000余个登记备案的设计出栏500头以上或设计存栏300头以上的规模猪场实行月度跟踪监测。在彰武县，7个县级消毒检查站，每个都有公安、交通、市场监管和动物卫生监督人员全天候值守。

在朝阳县松岭门蒙古族乡的温氏集团仔猪繁育基地，年产仔猪超8万头的一期农场满负荷运转，不远处年产仔猪超10万头的二期农场内，5000余头母猪正进入产仔期。据统计，全县共有温氏集团家庭农场85户，其中有47户为扶贫农场项目，规模饲养户超500户。预计11月底扶贫农场肉猪出栏量能达60万头。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 02 版）

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