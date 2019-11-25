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三季度移动支付业务同比增61.05%

2019年11月25日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月24日电  （记者王观）中国人民银行近日发布的2019年第三季度支付体系运行总体情况显示：三季度，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。三季度，全国银行共办理非现金支付业务897.6亿笔，金额926.03万亿元，同比分别增长54.8%和0.06%。

　　移动支付业务量增长相对较快。三季度，银行共处理电子支付业务594.64亿笔，金额612.9万亿元。其中，移动支付业务272.74亿笔，金额86.11万亿元，同比分别增长61.05%和31.52%。

　　三季度，非银行支付机构处理网络支付业务1911.87亿笔，金额63.99万亿元，同比分别增长37.01%和23.04%。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月25日 02 版）

(责编：邢郑、孙阳)
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