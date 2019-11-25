开展为期三个月的全国安全生产集中整治

本报北京11月24日电 （记者丁怡婷）23日，国务院安全生产委员会印发《全国安全生产集中整治工作方案》，在全国范围内对危险化学品等重点行业领域开展为期三个月的安全生产集中整治。

据了解，今年以来，我国实现了事故总量、较大事故和重特大事故起数“三个继续下降”，大部分地区和行业领域安全生产状况进一步好转，但形势依然复杂严峻。

全国安全生产集中整治将针对政治站位不高、红线意识不强、安全责任缺位、隐患排查不扎实、监管执法宽松软等问题进行综合整治。突出加强危险化学品领域整治，全面整治化解系统性安全风险，针对源头管理失控、监管责任悬空、安全管理制度不落实等问题进行重点整治。同时，深化煤矿、非煤矿山、消防、交通运输、建筑施工、城市燃气、烟花爆竹等其他重点行业领域安全整治。

《方案》强调，要切实提高政治站位，地方党政主要负责人要带头扛起促一方发展、保一方平安的政治责任，敢于动真碰硬；要精心组织安排部署，层层压实安全生产责任、切实抓出实效，公开举报电话，广泛发动群众特别是企业内部职工及家属举报重大隐患和违法行为；要加大督促整改力度，做到排查整改、执法查处、督查督办贯穿集中整治全过程；要严肃问责强化考核。

国务院安委会将适时组织若干工作组对重点地区和重点行业领域进行督查，并将各地区集中整治开展情况纳入2019年度省级政府安全生产考核巡查的重要内容之中。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 04 版）

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