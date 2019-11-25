中国力推区块链技术自主创新（专家解读）

漫画《未来已来》。

徐 骏作（新华社发）

美国《连线》杂志在近日的报道指出，中国正在向全球区块链领域的主导地位推进。自去年以来，来自许多有实力的中国公司的500多个区块链项目已经在中国国家网信办注册。中国人民银行正在加紧努力推出数字货币电子支付系统（DCEP），该系统可以用区块链解决方案取代现金，这将使中国成为第一个采用本国数字货币的主要经济体。

据英国路透社报道，中国政府正在创建自己央行发行的数字货币，以降低纸币的流通成本，并加强政策制定者对货币供应的控制。

美国消费者新闻与商业频道网站近日报道，中国曾被视为科技领域的模仿者，如今中国正寻求成为从区块链到人工智能等领域的全球领跑者。

10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

根据中国信息通信研究院发布的《区块链白皮书（2019）》（下称“白皮书”）中的定义，区块链是一种由多方共同维护，使用密码学保证传输和访问安全，能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术，也称为分布式账本技术。

从目标上看，区块链旨在解决“信任”问题。按照原来的模式，人与人之间或两个实体之间的交互都是将“信任”建立在第三方个人或组织上。例如，在线上转账操作中，各种支付平台就是交易双方信赖的第三方实体。不难想象，在第三方被严重依赖的情况下，交易过程将面临各种各样的风险。应用区块链技术能够搭建值得信赖的平台，将原本交互双方对第三方的信赖转移到对平台的信赖上，为交互的“信任”提供技术保障。

从方法上看，区块链技术通过使用分布式账本，使每一个授权节点都保存并维护着同一份已达成共识的交易信息，从而有力地避免了第三方实体中心化记账模式中存在的单点故障、安全隐患与隐私泄露等问题。基于区块链技术，这个可信赖平台是由汇聚所有节点的力量共同构建。相较以往，这种新方式重新构筑了陌生交互实体之间的信任关系。

《白皮书》指出，区块链开创了一种在不可信的竞争环境中低成本建立信任的新型计算范式和协作模式，凭借其独有的信任建立机制，实现了穿透式监管和信任逐级传递。

目前来看，区块链技术尚未成为互联网领域的“必须”选项，但假以时日，其重要性将逐渐凸显。纵观全球，主要大国都在加快布局区块链技术发展。区块链技术应用现已拓展到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。区块链技术的发展意义深远。一方面，区块链技术的应用有利于降低实体相互协作过程中由于“不信任”带来的成本；另一方面，区块链技术在“价值互联网”时代被寄予很高的期待，或将成为下一代互联网的基础平台。

在区块链领域，中国不仅拥有良好的发展基础，学术研究日趋活跃，还在应用方面取得了一定成绩。从申请与获批专利数量来看，中国在全球处于领先地位。从产值来看，相关企业在技术研发、产业应用方面取得了一系列成果。从技术特性来看，区块链能与多个领域融合，从而产生较好的经济效益。目前，区块链在金融方面的应用最为深入，在供应链、社会公共服务、教育、医疗、工业等领域也有诸多尝试与示范应用，区块链技术的落地步伐正不断加快。

区块链技术发展前景广阔，应用场景广泛，但仍面临诸多挑战。

第一，融合问题仍有待探究。区块链的关键词是“平台”。发挥区块链的作用，需要充分发挥其平台功能。如何将区块链技术与如物联网、大数据、人工智能等其他新兴技术相结合，最大化发挥其效能，仍是需要探讨的问题。

第二，核心技术攻关是关键。我国在区块链发展上更偏重应用，相较于西方国家，在核心技术上仍有一定差距，关键技术的缺失会直接导致新的“卡脖子”环节。由于全球区块链技术发展尚处于早期阶段，若能把握机遇，进一步加大投入，给予更多政策支持，重视基础研究和多方面尝试，攻关核心技术，占据主动地位，将大大提升我国在该领域的国际话语权和规则制定权。

第三，可监管能力需继续加强。区块链的良性发展需要依托可监管能力的提升，尤其需要结合国情，加强在数据和隐私等方面的保护力度。

第四，亟待高端人才持续助力。区块链是密码学、计算机科学、经济学等多学科的融合技术，同时，区块链的发展需要与前沿技术融合。这就需要大量高端复合型人才。只有加强人才队伍建设，建立完善的区块链人才培养体系，加大国际高端区块链人才的引进与培养，才能为我国区块链领域的发展持续助力。

（王 颖采访整理）

(责编：邢郑、孙阳)